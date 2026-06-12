Об этом сообщает издание Axios.

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По предварительным данным,, вышеупомянутое соглашение предусматривает:

немедленное открытие Ормузского пролива,

смягчение санкций против Ирана,

и продление режима прекращения огня на 60 дней, в частности в Ливане.

Также, согласно документу, Иран должен навсегда отказаться от создания ядерного оружия и урегулировать вопрос своих запасов обогащенного урана.

В ответ США смягчат санкции – это будет происходить поэтапно, в зависимости от выполнения Тегераном условий соглашения.

По информации Axios, Дональд Трамп поддержал один из возможных вариантов урегулирования, который предусматривает разбавление высокообогащенного иранского урана непосредственно в Иране под наблюдением инспекторов ООН.

Документ также предусматривает постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив до довоенного уровня в течение 30 дней после подписания соглашения и отмены американских ограничений. В то же время, по данным СМИ, заявление Трампа о завершении переговоров стало неожиданным для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Американский источник отметил, что в последние дни Нетаньяху оставался в неведении и связывался с союзниками, близкими к администрации Трампа, чтобы получить хоть какую-то информацию.

По словам дипломата одной из стран-посредников, США и Иран уже согласовали текст будущего соглашения, однако оно еще требует окончательного утверждения.

Источники также утверждают, что документ получил одобрение на высоком уровне в Тегеране, но решение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи еще ожидается. В случае подписания договоренность могут назвать «Исламабадским соглашением».

По данным Axios, 11 июня четыре военно-транспортных самолета ВВС США C-17 вылетели в Европу, доставляя оборудование для возможной поездки вице-президента Джей Ди Венса на церемонию подписания соглашения в Женеве в ближайшие дни.

Что этому предшествовало?

Напомним, что в ночь на 10 июня США атаковали иранские системы ПВО, командные пункты и другие военные объекты на Ближнем Востоке.

После этого глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал новые удары американских сил. По его словам, они должны были состояться в течение суток 11 июня.

В то же время сам Трамп заявлял, что США не будут атаковать Иран, поскольку продолжается переговорный процесс, и в котором наблюдается определенный прогресс.