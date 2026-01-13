Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віртуальне посольство США в Ірані.

Що сказали у США про ситуацію в Ірані?

Там окреслили ситуацію так: протести по всьому Ірану загострюються "та можуть перерости в насильство, що призведе до арештів та травм". Зараз там перекривають дороги і блокують інтернет, є перебої в роботі громадського транспорту.

Уряд Ірану обмежив доступ до мобільних, стаціонарних та національних інтернет-мереж. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до та з Ірану, деякі з них призупиняють обслуговування до п'ятниці, 16 січня. Громадянам США слід очікувати продовження перебоїв з інтернетом, планувати альтернативні засоби зв'язку та, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії чи Туреччини,

– інформують у США.

Тому там надали своїм громадянам низку порад:

Залиште Іран негайно.

Складіть план виїзду з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США.

Якщо ви не можете виїхати, знайдіть безпечне місце у вашому помешканні або іншому безпечному будинку.

Запасіться їжею, водою, ліками та іншими необхідними речами.

Уникайте демонстрацій, не привертайте до себе уваги та стежте за тим, що відбувається навколо вас.

Слідкуйте за місцевими ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин.

Будьте готові змінити свої плани.

Заряджайте телефон і підтримуйте зв'язок із родиною та друзями, щоб інформувати їх про свій стан.

А ще закликали осіб з подійним громадянством "не світити" американський паспорт – і показувати тільки іранський.

Іранський уряд не визнає подвійного громадянства і буде ставитися до осіб з подвійним громадянством США та Ірану виключно як до іранських громадян. Громадяни США піддаються значному ризику допиту, арешту та затримання в Ірані. Показ американського паспорта або демонстрація зв'язків із США може бути достатньою причиною для затримання владою Ірану,

– акцентували в США.

Насамкінець там зауважили, що уряд США не має дипломатичних чи консульських відносин з Ісламською Республікою Іран.

"Швейцарський уряд, який діє через своє посольство в Тегерані, служить захисником інтересів США в Ірані", – пояснили американці.

Що відбувається в Ірані?

В країні вже кілька тижнів вирують протести, але зараз ситуація загострюється. Влада тисне, арештовує демонстрантів, а головне – убиває їх. Понад 10 тисяч демонстрантів уже під вартою. Важливо, що є загиблі з обох сторін.

Протестувальники теж убивають поліцейських, хоча дехто з силовиків переходить на їхній бік.

Цікаво, що Трамп обіцяв народу Ірану підтримку, але не пішов далі гучних заяв. Проте 12 січня так званий індекс піци зріс – це означає, що працівники Пентагону сильно затримуються на роботі та замовляють доставку їжі в прилеглих піцеріях.