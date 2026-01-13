Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віртуальне посольство США в Ірані.
Що сказали у США про ситуацію в Ірані?
Там окреслили ситуацію так: протести по всьому Ірану загострюються "та можуть перерости в насильство, що призведе до арештів та травм". Зараз там перекривають дороги і блокують інтернет, є перебої в роботі громадського транспорту.
Уряд Ірану обмежив доступ до мобільних, стаціонарних та національних інтернет-мереж. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до та з Ірану, деякі з них призупиняють обслуговування до п'ятниці, 16 січня. Громадянам США слід очікувати продовження перебоїв з інтернетом, планувати альтернативні засоби зв'язку та, якщо це безпечно, розглянути можливість виїзду з Ірану наземним транспортом до Вірменії чи Туреччини,
– інформують у США.
Тому там надали своїм громадянам низку порад:
- Залиште Іран негайно.
- Складіть план виїзду з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США.
- Якщо ви не можете виїхати, знайдіть безпечне місце у вашому помешканні або іншому безпечному будинку.
- Запасіться їжею, водою, ліками та іншими необхідними речами.
- Уникайте демонстрацій, не привертайте до себе уваги та стежте за тим, що відбувається навколо вас.
- Слідкуйте за місцевими ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин.
- Будьте готові змінити свої плани.
- Заряджайте телефон і підтримуйте зв'язок із родиною та друзями, щоб інформувати їх про свій стан.
А ще закликали осіб з подійним громадянством "не світити" американський паспорт – і показувати тільки іранський.
Іранський уряд не визнає подвійного громадянства і буде ставитися до осіб з подвійним громадянством США та Ірану виключно як до іранських громадян. Громадяни США піддаються значному ризику допиту, арешту та затримання в Ірані. Показ американського паспорта або демонстрація зв'язків із США може бути достатньою причиною для затримання владою Ірану,
– акцентували в США.
Насамкінець там зауважили, що уряд США не має дипломатичних чи консульських відносин з Ісламською Республікою Іран.
"Швейцарський уряд, який діє через своє посольство в Тегерані, служить захисником інтересів США в Ірані", – пояснили американці.
Що відбувається в Ірані?
В країні вже кілька тижнів вирують протести, але зараз ситуація загострюється. Влада тисне, арештовує демонстрантів, а головне – убиває їх. Понад 10 тисяч демонстрантів уже під вартою. Важливо, що є загиблі з обох сторін.
Протестувальники теж убивають поліцейських, хоча дехто з силовиків переходить на їхній бік.
Цікаво, що Трамп обіцяв народу Ірану підтримку, але не пішов далі гучних заяв. Проте 12 січня так званий індекс піци зріс – це означає, що працівники Пентагону сильно затримуються на роботі та замовляють доставку їжі в прилеглих піцеріях.