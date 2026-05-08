На сайті Білого дому з'явилася заява американського лідера, у якому він пояснює своє рішення.

Чому Трамп вирішив оголосити 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні?

Дональд Трамп підкреслив, що День Перемоги у Другій світовій війні – це "визначна перемога Америки над тиранією та злом у Європі, здобута завдяки силі наших Збройних сил і сил союзників".

Президент США акцентує на ролі американських солдатів у ключових боях – від висадки в Нормандії до битви за Арденни.

Їхня жертва разом із незламною рішучістю мільйонів людей у тилу змусили тиранію впасти та відкрили шлях до остаточної перемоги союзників над Імператорською Японією майже через чотири місяці,

– наголосив Трамп.

Він нагадав, що перемога далася великою ціною – понад 250 000 американців віддали своє життя у війні проти нацистського режиму.

Пам'ятаймо їх, а також мільйони невинних людей, які пережили жахливі звірства та втратили життя від рук націонал-соціалізму,

– заявив президент.

Наприкінці він проголошує 8 травня Днем Перемоги у Другій світовій війні.

Довідка: У США досі існувало офіційного загальнонаціонального державного свята під назвою "День Перемоги у Другій світовій війні" в тому вигляді, як його мають, наприклад, у Європі. Натомість 8 травня відомий як День Перемоги в Європі – він історично відзначається як пам'ять про капітуляцію нацистської Німеччини у 1945 році. Але цей день не був федеральним вихідним і не мав статусу великого державного свята.

Нагадаємо, що у більшості країн Європи, зокрема й в Україні, 8 травня традиційно відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Трамп вже встановлював "День перемоги" у 2025 році

На початку травня у 2025 році Дональд Трамп заявив, що країна відтепер офіційно відзначатиме перемоги у Першій та Другій світових війнах як окремі пам'ятні дати. За його словами, 8 травня стане Днем перемоги у Другій світовій війні, а 11 листопада – Днем перемоги у Першій світовій.

Трамп наголосив, що США, на його думку, зробили вирішальний внесок у перемогу в обох війнах і "перевершили інші країни за силою та роллю". Він також заявив, що Америка довгий час не приділяла належної уваги таким перемогам, і закликав знову почати їх відзначати як важливу частину історії країни.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в коментарі для 24 Каналу звернув увагу на протиставлення історичних наративів США та Росії. Він зазначив, що Дональд Трамп фактично підкреслює провідну роль США у перемозі в обох світових війнах і заявляє, що саме Америка зробила найбільший внесок у ці події. На цьому тлі, за словами Яковенка, у Росії намагаються зберігати іншу інтерпретацію історії, де перемога приписується насамперед СРСР і персонально Володимиру Путіну в сучасному політичному контексті.

Журналіст наголосив, що насправді внесок США у перемогу був величезним, зокрема через програму ленд-лізу. Він підкреслив, що більшість істориків визнають: без американських поставок техніки, пального та ресурсів Радянський Союз не зміг би вистояти у війні.