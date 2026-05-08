На сайте Белого дома появилось заявление американского лидера, в котором он объясняет свое решение.

Смотрите также "Россия ударит по всей Европе одновременно": прогнозы генерала армии США Ходжеса о войне и роли Украины

Почему Трамп решил объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне?

Дональд Трамп подчеркнул, что День Победы во Второй мировой войне – это "выдающаяся победа Америки над тиранией и злом в Европе, добытая благодаря силе наших Вооруженных сил и сил союзников".

Президент США акцентирует на роли американских солдат в ключевых боях – от высадки в Нормандии до битвы за Арденны.

Их жертва вместе с несокрушимой решимостью миллионов людей в тылу заставили тиранию упасть и открыли путь к окончательной победе союзников над Императорской Японией почти через четыре месяца,

– подчеркнул Трамп.

Он напомнил, что победа далась большой ценой – более 250 000 американцев отдали свою жизнь в войне против нацистского режима.

Помним их, а также миллионы невинных людей, которые пережили ужасные зверства и потеряли жизнь от рук национал-социализма,

– заявил президент.

В конце он провозглашает 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне.

Справка: В США до сих пор не существовало официального общенационального государственного праздника под названием "День Победы во Второй мировой войне" в том виде, как его имеют, например, в Европе. Зато 8 мая известен как День Победы в Европе – он исторически отмечается как память о капитуляции нацистской Германии в 1945 году. Но этот день не был федеральным выходным и не имел статуса большого государственного праздника.

Напомним, что в большинстве стран Европы, в том числе и в Украине, 8 мая традиционно отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Трамп уже устанавливал "День победы" в 2025 году

В начале мая в 2025 году Дональд Трамп заявил, что страна отныне официально будет отмечать победы в Первой и Второй мировых войнах как отдельные памятные даты. По его словам, 8 мая станет Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

Трамп подчеркнул, что США, по его мнению, внесли решающий вклад в победу в обеих войнах и "превзошли другие страны по силе и роли". Он также заявил, что Америка долгое время не уделяла должного внимания таким победам, и призвал вновь начать их отмечать как важную часть истории страны.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии для 24 Канала обратил внимание на противопоставление исторических нарративов США и России. Он отметил, что Дональд Трамп фактически подчеркивает ведущую роль США в победе в обеих мировых войнах и заявляет, что именно Америка внесла наибольший вклад в эти события. На этом фоне, по словам Яковенко, в России пытаются сохранять другую интерпретацию истории, где победа приписывается прежде всего СССР и персонально Владимиру Путину в современном политическом контексте.

Журналист отметил, что на самом деле вклад США в победу был огромным, в частности через программу ленд-лиза. Он подчеркнул, что большинство историков признают: без американских поставок техники, топлива и ресурсов Советский Союз не смог бы выстоять в войне.