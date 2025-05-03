Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что аналогичным занимаются с экранов федеральных каналов и пропагандисты страны-агрессора, в частности Симоньян.

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Что демонстрирует Россия, присваивая победу только себе?

По словам журналиста, Симоньян обесценивает важность американского ленд-лиза во время Второй мировой войны и сознательно врет. Он отметил, что доля от общего ленд-лиза, который был возвращен, составляет всего несколько процентов, в пределах 10%.

Трамп украл у Путина победу и заявляет, что ни одна страна в мире не внесла больший вклад в победу и в Первой, и во Второй мировой войнах, чем США. На самом деле их вклад огромен. Все историки прекрасно понимают, что без ленд-лиза Советский Союз не выдержал бы,

– отметил Яковенко.

Техника, керосин, продовольствие – все это, как подчеркнул журналист, позволило СССР тогда выстоять. Однако Россия продолжает демонстрировать хамство и неблагодарность.

К сведению! Ленд-лиз предусматривал помощь, которую США с 1941 до 1945 года предоставляли союзникам антигитлеровской коалиции, которая предусматривала в частности передачу боеприпасов, военной техники, продовольствия, стратегического сырья.

Напомним, что российский диктатор пригласил на парад 9 мая в Москву лидеров ряда стран, в том числе и Дональда Трампа, который отказался прибыть. Российские СМИ сообщают, что на Красной площади планируют присутствовать представители 19 государств.