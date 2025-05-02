Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в его соцсети Truth Social.

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Что известно об "американском" Дне победы

Дональд Трамп отметил, что многие американские союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы. Однако он убежден, что именно Америка сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравненно больше.

В связи с этим президент США объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, отваге и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем – потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!

– указал Трамп.

Американский президент добавил, что пришло время снова начать праздновать американские победы.

Отметим, что большинство стран Европы, в том числе и Украина, отмечают День памяти и победы над нацизмом 8 мая. В то же время СССР, а ныне Россия, празднует День победы 9 мая. Причиной является то, что капитуляцию Германии подписали поздно вечером 8 мая 1945 года по центральноевропейскому времени – когда в Москве уже было после полуночи.