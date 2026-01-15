Що відомо про поставки пива в Росію?

Після вторгнення в Україну у 2022 року СЗР Росії продовжила закуповувати чеське пиво для своїх співробітників, пише 24 Канал з посиланням на Page Not Found.

Хоча найбільші пивоварні Чехії – Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar, Staropramen і Bernard – припинили постачання в Росію через війну, продукція продовжує надходити в країну через посередників.

Аналіз митних даних та держконтрактів показав, що підконтрольне СЗР федеральне державне підприємство "Ясень" закуповує пиво у російської компанії PintaKlab. Разом з цим воно отримує продукцію від чеських фірм RedFood та Custom Trade, а також сербської Craft Connect, яка була створена вже після початку війни:

Усі вони пов'язані із бізнесменом Михайлом Капітановим.

Тільки з вересня 2024 до лютого 2025 року його європейські фірми продали PintaKlab майже 1,3 мільйонів літрів пива на 25 мільйонів чеських крон.

Найбільшою популярністю у СЗР користуються такі марки, як Budweiser Budvar, Lobkowicz, Platan, Ježek, Svetlovar, а також Velká pinta, орієнтована виключно на російський ринок.

За даними видання, Капітанов постачає пиво російській зовнішній розвідці з 2016 року. При цьому виторг його фірм різко зріс саме після початку повномасштабної війни в Україні. Сам бізнесмен заявив журналістам, що не торгує з Росією, адже він громадянин Чехії.

