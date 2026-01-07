Чому в Росії закриваються ресторани?

У листопаді 2025 року кількість закладів скоротилася на 3,1% рік до року, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Найбільше постраждали суші-бари (-7,5%) та піцерії (-6,4%), скорочуються також кафе і класичні ресторани. Рентабельність ринку впала з 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацію ускладнюють наступні чинники:

  • зростання витрат на персонал, оренду та продукти;
  • регіональні обмеження на продаж алкоголю;
  • перехід частини споживачів на доставку та готові страви;
  • дорогі кредити – багато підприємців взагалі не ризикують запускати проєкти.

Єдиним напрямом, що формально зростає, стали чайхани – їхня кількість збільшилася більш ніж у 2,3 рази.

Експерти пояснюють це не оздоровленням ринку, а, зокрема, ефектом низької бази, попитом на дешевші формати, а також соціальними чинниками: впливом міграції з Центральної Азії та формуванням у містах нової аудиторії для такого типу закладів,
– пишуть у розвідці.

Через падіння реальних доходів росіяни відмовляються від дорожчих ресторанів, обираючи дешевшу їжу та прості формати. Сукупно ці фактори говорять про подальше погіршення ситуації у сфері громадського харчування в Росії та деградацію ринку.

Проблеми бізнесу в Росії

  • Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.

  • Топ-5 похоронних компаній Росії у 2024 році заробили 14,872 мільярдів рублів, що на 24% більше, ніж попереднього року. Найбільші гравці ринку, зокрема "Ритуал" у Москві та "похоронний король" Петербурга, збільшили свої доходи на 21 – 22%.