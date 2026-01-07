Чому в Росії закриваються ресторани?

У листопаді 2025 року кількість закладів скоротилася на 3,1% рік до року, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Найбільше постраждали суші-бари (-7,5%) та піцерії (-6,4%), скорочуються також кафе і класичні ресторани. Рентабельність ринку впала з 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацію ускладнюють наступні чинники:

зростання витрат на персонал, оренду та продукти;

регіональні обмеження на продаж алкоголю;

перехід частини споживачів на доставку та готові страви;

дорогі кредити – багато підприємців взагалі не ризикують запускати проєкти.

Єдиним напрямом, що формально зростає, стали чайхани – їхня кількість збільшилася більш ніж у 2,3 рази.

Експерти пояснюють це не оздоровленням ринку, а, зокрема, ефектом низької бази, попитом на дешевші формати, а також соціальними чинниками: впливом міграції з Центральної Азії та формуванням у містах нової аудиторії для такого типу закладів,

– пишуть у розвідці.

Через падіння реальних доходів росіяни відмовляються від дорожчих ресторанів, обираючи дешевшу їжу та прості формати. Сукупно ці фактори говорять про подальше погіршення ситуації у сфері громадського харчування в Росії та деградацію ринку.

Проблеми бізнесу в Росії