Почему в России закрываются рестораны?
В ноябре 2025 года количество заведений сократилось на 3,1% год к году, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Больше всего пострадали суши-бары (-7,5%) и пиццерии (-6,4%), сокращаются также кафе и классические рестораны. Рентабельность рынка упала с 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацию осложняют следующие факторы:
- рост расходов на персонал, аренду и продукты;
- региональные ограничения на продажу алкоголя;
- переход части потребителей на доставку и готовые блюда;
- дорогие кредиты – многие предприниматели вообще не рискуют запускать проекты.
Единственным формально растущим направлением,, стали чайханы – их количество увеличилось более чем в 2,3 раза.
Эксперты объясняют это не оздоровлением рынка, а, в частности, эффектом низкой базы, спросом на более дешевые форматы, а также социальными факторами: влиянием миграции из Центральной Азии и формированием в городах новой аудитории для такого типа заведений,
– пишут в разведке.
Из-за падения реальных доходов россияне отказываются от дорогих ресторанов, выбирая дешевую еду и простые форматы. Совокупно эти факторы говорят о дальнейшем ухудшении ситуации в сфере общественного питания в России и деградации рынка.
Проблемы бизнеса в России
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, претерпели значительное снижение производства.
Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.
Топ-5 похоронных компаний России в 2024 году заработали 14,872 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Крупнейшие игроки рынка, в частности "Ритуал" в Москве и "похоронный король" Петербурга, увеличили свои доходы на 21 – 22%.