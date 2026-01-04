Російський диктатор зробив ставку на військовий наступ, щоб за допомогою сили розв'язати свої проблеми, сказав 24 Каналу політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Проте це не збігається з інтересами верхівки, яка мріє про завершення війни.
Читайте також Прихильникам Путіна не сподобається: ISW вказав на суперечливий момент у його новорічній промові
Що задумали російські еліти?
У Путіна всюди проблеми: величезні борги у великих держкорпорацій Росії, закредитованість людей, дефіцит бюджету й головне – падіння цін на нафту.
Крім цього, можуть бути серйозні внутрішньополітичні проблеми, адже Путін у 2025 році профукав усі шанси, які давав йому Дональд Трамп – вийти з війни на вигідних для путінського режиму умовах. Такий сценарій російська верхівка сприймала реально, мовляв, можна піти на зустріч Трампу, заморозити бойові дії, отримати скасування санкцій тощо.
У Росії назріває внутрішньополітична криза, не тільки економічна,
– припустив Ейдман.
За його словами, інтереси Путіна не збігаються з інтересами верхівки, яка мріє про завершення війни. Вже навіть є людина, яку активно піарять, як реформатора та миротворця, щоб потім представити його Заходу – Дмитро Козак.
"Вже починається підготовка до постпутінського майбутнього. Але Путін цього, мабуть, просто не помічає", – додав політолог.
У якому становищі Путін зараз?
Оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон припускає, що 2026 рік може принести Україні мир і стати переломним для режиму Володимира Путіна. За його оцінкою, економічні проблеми та військове ослаблення Росії, а також тиск США і НАТО здатні спричинити зміни в Кремлі.
Водночас диктатор втрачає свій авторитет навіть в очах Дональда Трампа. Президент США зробив репост матеріалу, в якому йдеться, що повідомлення про атаку на резиденцію Володимира Путіна на Валдаї було вигадкою Кремля. У статті також міститься заклик до посилення тиску США на Росію.