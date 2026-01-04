Російський диктатор зробив ставку на військовий наступ, щоб за допомогою сили розв'язати свої проблеми, сказав 24 Каналу політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Проте це не збігається з інтересами верхівки, яка мріє про завершення війни.

Що задумали російські еліти?

У Путіна всюди проблеми: величезні борги у великих держкорпорацій Росії, закредитованість людей, дефіцит бюджету й головне – падіння цін на нафту.

Крім цього, можуть бути серйозні внутрішньополітичні проблеми, адже Путін у 2025 році профукав усі шанси, які давав йому Дональд Трамп – вийти з війни на вигідних для путінського режиму умовах. Такий сценарій російська верхівка сприймала реально, мовляв, можна піти на зустріч Трампу, заморозити бойові дії, отримати скасування санкцій тощо.

У Росії назріває внутрішньополітична криза, не тільки економічна,

– припустив Ейдман.

За його словами, інтереси Путіна не збігаються з інтересами верхівки, яка мріє про завершення війни. Вже навіть є людина, яку активно піарять, як реформатора та миротворця, щоб потім представити його Заходу – Дмитро Козак.

"Вже починається підготовка до постпутінського майбутнього. Але Путін цього, мабуть, просто не помічає", – додав політолог.

У якому становищі Путін зараз?