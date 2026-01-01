Путін наголосив, що громадяни Росії є "однією великою родиною", яку об'єднуть спільні цінності – традиції, віра, пам'ять та "самовіддана любов" до батьківщини, передає 24 Канал із посиланням на ISW.
Що означає заява Путіна про єдність народів Росії?
Очільник Кремля також зауважив, що об'єднавчим фактором для жителів Росії виступає підтримка воєнних зусиль в Україні.
Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що наративи диктатора про Росію як багатонаціональну та багаторелігійну державу суперечать ксенофобським поглядам російських ультранаціоналістів – однієї з головних груп його підтримки.
Ця спільнота підтримує війну і виступає за Росію, засновану на етнічній російській ідентичності та Російській православній церкві.
Важливо, що Путін продовжує орієнтуватися на концепцію громадянського націоналізму, більш узгоджену з радянським ідеалом, ніж із християнським націоналізмом російських ультранаціоналістів.
19 грудня він наголосив, що Рік єдності народів Росії у 2026 році має особливе значення в умовах війни.
Зауважимо, що у зверненні політик не сказав ані слова про мир. Він лише запевнив своїх співвітчизників, що їхня країна "досягне усіх поставлених цілей і рухатиметься лише вперед".
Напередодні у Кремлі вигадали фейковий напад на резиденцію Путіна у Валдаї, щоб підірвати мирні зусилля Дональда Трампа.
Використовуючи як привід атаку, якої не було, Москва заявила, що планує зайняти більш "жорстку" позицію щодо України на переговорах.
Російський диктатор наказав окупантам "поетапно" звільнити Донецьку, Херсонську і Запорізьку області, а також "розширити буферну зону" у Харківській та Сумській областях.