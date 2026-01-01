Путін наголосив, що громадяни Росії є "однією великою родиною", яку об'єднуть спільні цінності – традиції, віра, пам'ять та "самовіддана любов" до батьківщини, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Путін привітав росіян з Новим роком: що він сказав про війну в Україні

Що означає заява Путіна про єдність народів Росії?

Очільник Кремля також зауважив, що об'єднавчим фактором для жителів Росії виступає підтримка воєнних зусиль в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що наративи диктатора про Росію як багатонаціональну та багаторелігійну державу суперечать ксенофобським поглядам російських ультранаціоналістів – однієї з головних груп його підтримки.

Ця спільнота підтримує війну і виступає за Росію, засновану на етнічній російській ідентичності та Російській православній церкві.

Важливо, що Путін продовжує орієнтуватися на концепцію громадянського націоналізму, більш узгоджену з радянським ідеалом, ніж із християнським націоналізмом російських ультранаціоналістів.

19 грудня він наголосив, що Рік єдності народів Росії у 2026 році має особливе значення в умовах війни.