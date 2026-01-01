Путин подчеркнул, что граждане России являются "одной большой семьей", которую объединят общие ценности – традиции, вера, память и "самоотверженная любовь" к родине, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Что означает заявление Путина о единстве народов России?

Глава Кремля также отметил, что объединяющим фактором для жителей России выступает поддержка военных усилий в Украине.

Аналитики Института изучения войны указывают, что нарративы диктатора о России как многонациональном и многорелигиозном государстве противоречат ксенофобским взглядам российских ультранационалистов – одной из главных групп его поддержки.

Это сообщество поддерживает войну и выступает за Россию, основанную на этнической русской идентичности и Русской православной церкви.

Важно, что Путин продолжает ориентироваться на концепцию гражданского национализма, более согласованную с советским идеалом, чем с христианским национализмом российских ультранационалистов.

19 декабря он отметил, что Год единства народов России в 2026 году имеет особое значение в условиях войны.