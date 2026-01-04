Российский диктатор сделал ставку на военное наступление, чтобы с помощью силы решить свои проблемы, сказал 24 Каналу политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Однако это не совпадает с интересами верхушки, которая мечтает о завершении войны.

Что задумали российские элиты?

У Путина везде проблемы: огромные долги у крупных госкорпораций России, закредитованность людей, дефицит бюджета и главное – падение цен на нефть.

Кроме этого, могут быть серьезные внутриполитические проблемы, ведь Путин в 2025 году профукал все шансы, которые давал ему Дональд Трамп – выйти из войны на выгодных для путинского режима условиях. Такой сценарий российская верхушка воспринимала реально, мол, можно пойти на встречу Трампу, заморозить боевые действия, получить отмену санкций и тому подобное.

В России назревает внутриполитический кризис, не только экономический,

– предположил Эйдман.

По его словам, интересы Путина не совпадают с интересами верхушки, которая мечтает о завершении войны. Уже даже есть человек, которого активно пиарят, как реформатора и миротворца, чтобы потом представить его Западу – Дмитрий Козак.

"Уже начинается подготовка к постпутинскому будущему. Но Путин этого, видимо, просто не замечает", – добавил политолог.

В каком положении Путин сейчас?