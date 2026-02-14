Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, якщо росіяни кожного місяця поповнюють свою армію 20 – 25 тисячами солдатів, а Сили оборони знищують знищуватимуть 40 – 50 тисяч окупантів, то зруйнується баланс. Путіну доведеться приймати рішення щодо примусової мобілізації.

Якими будуть наслідки примусової мобілізації у Росії?

Роман Світан підкреслив, що кремлівський диктатор прекрасно розуміє, які на нього очікують наслідки, якщо він запровадить мобілізацію.

Це одномоментно викличе серйозний негативний ефект всередині Росії. Нам треба цього добиватись, знищуючи росіян на фронті, щоб Путін запустив механізм примусової мобілізації. Тоді одразу підніметься Кавказ (мовиться про Північний Кавказ, який є частиною Росії – 24 Канал),

– припустив він.

Полковник запасу ЗСУ вважає, що ця частина Росії вже давно чекає якогось приводу повстати проти кремлівської влади.

Тому важливо, щоб Україна робила все для того, щоб загострювати внутрішню ситуацію у Кремлі. Мовиться про економічні та військові труднощі країни-агресорки.

Як Кремль намагається справлятись із проблемами в армії?