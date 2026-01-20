А також посилити асиметричні й кіберудари по росіянах та російській економіці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Федорова.

Які цілі України у війні?

За словами Федорова, зробити ціну війни для Росії потрібно такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Глава Міноборони наголосив, що дипломати займаються власним треком, але відомству паралельно потрібно робити своє.



Для цього, зокрема, необхідно перебудувати менеджмент.

Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони – це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація,

– пояснив Федоров.

Він також додав, що потрібно ставити правильні завдання, адже система, у якої їх немає, починає хворіти. Менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей. Якщо ж люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі.

Друга стратегічна ціль – убивати 50 тисяч росіян на місяць. Федоров зазначив, що минулого місяця українці вбили 35 тисяч окупантів й усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнути показника в 50 тисяч – побачимо, що буде з ворогом, адже Росія сприймає людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні.

