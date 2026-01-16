Відповідну заяву під час пленарного засідання Верховної Ради зробила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, деталі передає 24 Канал.

Як Кабмін реагує на проблеми з призовом?

Уряд усвідомлює, наскільки критичним є питання мобілізації військовозобов'язаних і мотивації людей, які захищають країну.

За словами Свириденко, Федоров уже активно працює над цим напрямком, хоча в умовах повномасштабного вторгнення знайти швидке й ефективне рішення досить складно.

Зазначимо також, що днями президент Зеленський анонсував комплексні системні рішення для усунення накопичених проблем у роботі ТЦК, що має представити Міноборони.

Окрім того, вже скоро міністр оборони представить оновлений склад своєї команди.

Як Федоров розбиратиметься з проблемами ТЦК?