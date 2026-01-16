Соответствующее заявление во время пленарного заседание Верховной Рады сделала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, детали передает 24 Канал.

Актуально Шокирующие цифры: Федоров в Раде назвал количество украинцев в розыске и СЗЧ

Как Кабмин реагирует на проблемы с призывом?

Правительство осознает, насколько критичным является вопрос мобилизации военнообязанных и мотивации людей, которые защищают страну.

По словам Свириденко, Федоров уже активно работает над этим направлением, хотя в условиях полномасштабного вторжения найти быстрое и эффективное решение достаточно сложно.

Отметим также, что на днях президент Зеленский анонсировал комплексные системные решения для устранения накопившихся проблем в работе ТЦК, которые должно представить Минобороны.

Кроме того, уже скоро министр обороны представит обновленный состав своей команды.

Как Федоров будет разбираться с проблемами ТЦК?