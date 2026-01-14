Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Смотрите также Новатор с рядом побед: биография самого молодого министра обороны Михаила Федорова
Что известно о встрече Зеленского с Федоровым?
Президент объяснил, что в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта. В частности, оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны.
Михаил Федоров представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно происходит работа с поставками дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.
Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее,
– говорит Зеленский.
Он отметил, что Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами.
Зеленский отметил, что нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства.
Что сказал Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде?
В свою очередь, Федоров заявил, что сейчас в Украине 2 миллиона украинцев в розыске и 200 тысяч в СЗЧ, Во время выступления он отметил, что бюджет Минобороны находится в критическом состоянии – минус 300 миллиардов гривен. "Нам надо решить эти проблемы, чтобы двигаться дальше", – отметил министр обороны.
Он анонсировал глубокий аудит Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины для улучшения финансового и социального обеспечения военных.