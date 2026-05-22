Адже навчання, які проводять російські Ракетні війська стратегічного призначення, покликані відпрацювати "застосування". Про це пише Ігор Тишкевич.

До теми Ядерні "Іскандери" в Білорусі: що задумали Путін із Лукашенком і яка небезпека від цих ракет

Путін не допустить дрейфу Білорусі в іншу сторону

Якби на території Білорусі були реальні боєприпаси з ядерною бойовою частиною, логічно було б росіянам відпрацьовувати алгоритми роботи з ними. Тим більше, що це нова локація. Але довелося тягнути ракету із Росії.

Ось і наочна демонстрація реальності махання ядерною палицею від Олександра Лукашенка. Його місце – просто блазня, який погрожує іншим. Сусіди напружуються. Володимиру Путіну приємно і "безпечно", бо ж погрожує не він. Але в разі чого саме його будуть просити вгамувати надміру активного дідуся з Білорусі.

У цьому маємо другу складову політики Росії – зробити Лукашенка ще токсичнішим і наголосити, що розмови треба вести не лише з ним, але (насамперед) з Путіним.

Тут варто згадати американський переговорний трек з Мінськом, польський трек, який починається, і можливий литовський. А також фактор Китаю, де у Путіна не все так гладко. Білоруський васал міг би спробувати вислизнути під інших покровителів. Але навчання щодо застосування ядерної зброї – виклик одночасно Європі, США та Китаю. Їхня частина на білоруській території – демонстрація того, що Путін зробить усе можливе, щоб не допустити спроб дрейфу Мінська від Москви.

А ракету після навчання Путін відвезе назад. Адже залишати таке тістечко Лукашенку він не збирається. Можливо, замість реальної привезе чергову іграшку-макет. Щоб дідусь порадів і знову почав погрожувати всьому світу.