Що відомо про економічну залежність Росії від Китаю?

Про те, чому економіка Кремля страждає від китайського впливу, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

З початком війни проти України російський ринок все більше залежить від "партнера". Так, Китай не лише заповнює нішу, яка звільнилася внаслідок санкцій проти Кремля, а й витісняє місцевих виробників. Як наслідки для країни-агресорки:

збитки в економіці;

скорочення власних виробництв;

втрата стратегічної автономії.

Цікавим є приклад одного з найстаріших підприємств країни. Хімічний завод (заснований у 1868 році) імені Карпова у Менделєєвську опинився у кризовій ситуації.

Ще на початку 2021 року там працювали 400 осіб, але нині залишилось близько 100. Частина працівників – у безстрокових відпустках, адже основні виробництва зупинили через збитковість.

Щодо фінансових показників – аналогічно. Завод завершив 2024 рік із мінусом у 10 мільйонів рублів, а 2025 рік – зі збитками у 100 мільйонів.

Обсяги виробництва скоротилися на 40% і навіть керівництва заводу визнає, що китайські виробники пропонують відповідну продукцію за вигіднішими умовами – дешевше на 20% від власного виробництва.

Після 2022 року, коли Росія опинилася під санкційним тиском через війну, імпорт із КНР почав витісняти місцеву продукцію навіть на внутрішньому ринку,

– йдеться в повідомленні української розвідки.

Водночас завод у пошуках рішень. Планують запуск виробництва хлору, каустичної соди та гіпохлориту натрію. Однак нове обладнання для таких процесів постачатиме саме Китай.

Зауважте! Як Кремль не намагається зменшити залежність від КНР і повернути автономію в енкономіку, навіть для цього потребує допомоги Китаю.

Водночас через війну в Україні Росія втрачає доступ до технологій та інвестицій. Тому економічна залежність від Китаю – чи не єдине рішення. Адже країна, яка десятиліттями позиціонувала себе як промислова держава, нині втрачає свої підприємства й економіку заодно.

Що буде з економікою Росії?

У матеріалі The Financial Times йдеться про те, що до 2030 року Кремль хоче зменшити й мінімізувати залежність від іноземного постачання. Зокрема це пов'язано із санкціями проти Росії, які відрізали країну від глобальних поставок.

Водночас у звіті міністерства економіки Росії є дані про критичну залежність країни-агресорки від імпорту зокрема в оборонній та військовій сферах.

Так, очікування щодо 2030 року є нереалістичними. Стати економічно незалежною країною, коли Росія навпаки потребує більше експорту, зокрема з Китаю, – завдання лише на папері.

Що ще відомо про економічну кризу в Росії?

Так експерти зазначають, що шанси на відновлення економіки в Росії – украй низькі, зокрема є ризик затяжного спаду процесів.

Водночас є проблема з рівнем інфляції, який минулого року вдалося стабілізувати, однак це вплинуло на бізнес.

Тепер розвиток підприємців неможливий через надто високі ставки Центрбанку, якими намагалися знизити інфляцію.