Что известно об экономической зависимости России от Китая?

О том, почему экономика Кремля страдает от китайского влияния, говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Смотрите также Битва за миллиарды: Россия судится с ЕС, чтобы разморозить деньги на войну

С началом войны против Украины российский рынок все больше зависит от "партнера". Так, Китай не только заполняет нишу, которая освободилась в результате санкций против Кремля, но и вытесняет местных производителей. Как последствия для страны-агрессора:

убытки в экономике;

сокращение собственных производств;

потеря стратегической автономии.

Интересен пример одного из старейших предприятий страны. Химический завод (основанный в 1868 году) имени Карпова в Менделеевске оказался в кризисной ситуации.

Еще в начале 2021 года там работали 400 человек, но сейчас осталось около 100. Часть работников – в бессрочных отпусках, ведь основные производства остановили из-за убыточности.

По финансовым показателям – аналогично. Завод завершил 2024 год с минусом в 10 миллионов рублей, а 2025 год – с убытком в 100 миллионов.

Объемы производства сократились на 40% и даже руководства завода признает, что китайские производители предлагают соответствующую продукцию по более выгодным условиям – дешевле на 20% от собственного производства.

После 2022 года, когда Россия оказалась под санкционным давлением из-за войны, импорт из КНР начал вытеснять местную продукцию даже на внутреннем рынке,

– говорится в сообщении украинской разведки.

В то же время завод в поисках решений. Планируется запуск производства хлора, каустической соды и гипохлорита натрия. Однако новое оборудование для таких процессов будет поставлять именно Китай.

Заметьте! Как Кремль не пытается уменьшить зависимость от КНР и вернуть автономию в энкономику, даже для этого нуждается в помощи Китая.

В то же время из-за войны в Украине Россия теряет доступ к технологиям и инвестициям. Поэтому экономическая зависимость от Китая – едва ли не единственное решение. Ведь страна, которая десятилетиями позиционировала себя как промышленная держава, сейчас теряет свои предприятия и экономику заодно.

Что будет с экономикой России?

В материале The Financial Times говорится о том, что до 2030 года Кремль хочет уменьшить и минимизировать зависимость от иностранного снабжения. В частности это связано с санкциями против России, которые отрезали страну от глобальных поставок.

В то же время в отчете министерства экономики России есть данные о критической зависимости страны-агрессора от импорта в частности в оборонной и военной сферах.

Так, ожидания относительно 2030 года являются нереалистичными. Стать экономически независимой страной, когда Россия наоборот требует больше экспорта, в частности из Китая, – задача только на бумаге.

Что еще известно об экономическом кризисе в России?

Так эксперты отмечают, что шансы на восстановление экономики в России – крайне низкие, в частности есть риск затяжного спада процессов.

В то же время есть проблема с уровнем инфляции, который в прошлом году удалось стабилизировать, однако это повлияло на бизнес.

Теперь развитие предпринимателей невозможно из-за слишком высоких ставок Центробанка, которыми пытались снизить инфляцию.