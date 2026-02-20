Что происходит с экономикой России?

Он составляет 1,538 триллиона рублей и является самым заметным показателем проблем, о чем отмечает Служба внешней разведки.

Данные Министерства финансов России демонстрируют, что разрыв между доходами и расходами регионов страны увеличился в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Экономисты говорят прямо: полномасштабная война стала главным экономическим фактором этих событий.

Но дальше – только хуже. С 2026 года давление усилится. Дело в том, что малый бизнес (речь идет о том, где доход составляет от 20 миллионов рублей будет вынужден платить дополнительные 5% НДС до 6% налога с выручки. Часть предпринимателей уже говорит о готовности "закрываться" или работать "себе в минус". То есть можно ожидать еще меньшие налоговые поступления для регионов.

Но Росстат отчитывается о росте реальных доходов населения. Тогда как независимые аналитики считают эти данные оторванными от реальности.

Это показывают и косвенные показатели:

россияне отказываются от крупных покупок;

экономят на продуктах;

откладывают несрочные медицинские услуги.

Обратите внимание! Лишь меньшинство граждан чувствует улучшение благосостояния. И это утверждают социологические показатели.

Федеральный центр теоретически мог бы "залить" проблемы деньгами, но это означало бы новую волну эмиссии и инфляционное давление, чего опасается Центральный банк России,

– объяснили в разведке.

Поэтому Кремль будет спасать только стратегически важные предприятия. А регионы останутся "один на один" со своими долгами. В зоне риска – депрессивные и монопрофильные территории, где экономика держится только на одном крупном заводе или шахте.

В то же время аналитики не прогнозируют внезапный обвал. Речь скорее идет о медленном истощении.

Российская экономика не взрывается, а постепенно теряет ресурс, качество жизни снижается, а возможности развития сужаются,

– добавили в СВР Украины.

Заметьте! Пока война России против Украины продолжается, ничего хорошего с экономикой не будет.

Напомним, что по итогам прошлого года совокупный дефицит всех бюджетов России достиг исторического рекорда. Его размер – 8,291 триллиона рублей.

По сравнению с 2024 годом, дефицит вырос в 2,6 раза, или на 5,696 триллиона рублей, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

Дефицит бюджетов регионов установил рекорд за два десятилетия доступной госстатистики. И это 1,5 триллиона рублей. Тогда как доходы бюджетов за год выросли на 6,5%. Это в два раза медленнее, чем расходы.

Экономика России пока "держится на плаву" благодаря переброске ресурсов в военный сектор. Но это разрушает ее именно в долгосрочной перспективе.

Интересно! Фактически российская экономика вошла "в мертвую зону".

