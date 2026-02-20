Що відбувається з економікою Росії?
Він становить 1,538 трильйона рублів та є найпомітнішим показником проблем, про що зазначає Служба зовнішньої розвідки.
Читайте також Внутрішні чвари та економічні проблеми: у The Economist сказали, чому Путін точно програє
Дані Міністерства Фінансів Росії демонструють, що розрив між доходами й видатками регіонів країни збільшився у п’ять разів проти попереднього року. Економісти говорять прямо: повномасштабна війна стала головним економічним фактором цих подій.
Але далі – тільки гірше. З 2026 року тиск посилиться. Річ у тім, що малий бізнес (мова йде про той, де дохід становить від 20 мільйонів рублів буде змушений сплачувати додаткові 5% ПДВ до 6% податку з виручки. Частина підприємців вже говорить про готовність "закриватися" або працювати "собі в мінус". Тобто можна очікувати ще менші податкові надходження для регіонів.
Але Росстат звітує про зростання реальних доходів населення. Тоді як незалежні аналітики вважають ці дані відірваними від реальності.
Це показують й непрямі показники:
- росіяни відмовляються від великих покупок;
- економлять на продуктах;
- відкладають нетермінові медичні послуги.
Зверніть увагу! Лише меншість громадян відчуває поліпшення добробуту. І це стверджують соціологічні показники.
Федеральний центр теоретично міг би "залити" проблеми грошима, але це означало б нову хвилю емісії та інфляційний тиск, чого остерігається Центральний банк Росії,
– пояснили у розвідці.
Тому Кремль буде рятувати тільки стратегічно важливі підприємства. А регіони залишаться "сам на сам" зі своїми боргами. У зоні ризику – депресивні та монопрофільні території, де економіка тримається лише на одному великому заводі чи шахті.
Водночас аналітики не прогнозують раптовий обвал. Мова скоріш йде про повільне виснаження.
Російська економіка не вибухає, а поступово втрачає ресурс, якість життя знижується, а можливості розвитку звужуються,
– додали у СЗР України.
Зауважте! Доки війна Росії проти України триває, нічого доброго з економікою не буде.
Нагадаємо, що за підсумками минулого року сукупний дефіцит усіх бюджетів Росії досяг історичного рекорду. Його розмір – 8,291 трильйона рублів.
У порівнянні з 2024 роком, дефіцит зріс у 2,6 раза, або на 5,696 трильйона рублів, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.
Дефіцит бюджетів регіонів встановив рекорд за два десятиліття доступної держстатистики. І це 1,5 трильйона рублів. Тоді як доходи бюджетів за рік зросли на 6,5%. Це у два рази повільніше, ніж видатки.
Економіка Росії наразі "тримається на плаву" завдяки перекиданню ресурсів у військовий сектор. Але це руйнує її саме у довгостроковій перспективі.
Цікаво! Фактично російська економіка увійшла "в мертву зону".
Що ще слід знати про проблеми росіян?
- Росія наразі має проблеми з експортом нафти через санкції. І якщо країна не буде заробляти на цьому, то втратить великі гроші. Тому Кремль пожертвує внутрішньою економікою для продовження війни. Але це може вплинути на ставлення до Володимира Путіна.
- Але проблеми з нафтою пов'язані не тільки із санкціями. Важливу роль відіграють інтереси США на глобальному нафтовому ринку. Вашингтон цікавить контроль над ключовими потоками постачання та обмеження так тіньового флоту.