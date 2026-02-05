Що відомо про борги російських регіонів?

За підсумками 2025 року сукупний борг регіонів зріс на 11% рік до року і сягнув 3,48 трильйона рублів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також Кремль йде в ва-банк: за скільки продається нафта з Росії насправді

Зокрема обсяг загального боргу зріс до рекордного за останні 15 років рівня. Переважно заборгованість регіонів зростала внаслідок банківських кредитів: їхній обсяг збільшився майже утричі й становив 676 мільярдів рублів.

Зокрема обсяг випущених облігацій зріс на 6% рік до року (+24,8 мільярда рублів), тоді як обсяг бюджетних кредитів і державних гарантій регіонів, навпаки, зменшився на 5% і 24% відповідно (– 124,1 мільярда та 15,3 мільярда рублів).

Водночас сукупні витрати суб’єктів на обслуговування боргу за минулий рік зросли на 39% – до 105 мільярда рублів. У 2024-му вони становили 75 мільярдів рублів, що на 15% більше, ніж у 2023 році (65 мільярдів).

Зростання боргу зафіксовано у 38 регіонах – вони збільшили зобов’язання на 587 мільярдів рублів. Лідерами в номінальному вираженні стали:

Кемеровська область (+51,2 мільярда рублів);

Ханти-Мансійський автономний округ +48 мільярдів рублів);

Нижньогородська (+47,6 мільярда рублів);

Іркутська (+46,6 мільярда рублів);

Тюменська (+41,3 мільярда рублів);

також Ямало-Ненецький автономний округ (+41,2 мільярда).

Зверніть увагу! При цьому в Іркутській області борг зріс більш ніж удвічі, у Тюменській і Сахалінській областях та ХМАО – більш ніж у п’ять разів, а в ЯНАО – майже у вісім.

Збільшення сукупного боргу на 11% відображає розширення дефіцитів регіональних бюджетів у 2025 році, хоча офіційних даних за цим показником ще немає. Про це сказав експерт ЦМАКПу Еміль Аблаєв.

За оперативними даними Єдиного порталу бюджетної системи, витрати регіонів перевищували доходи приблизно на 10%. На зростання запозичень вплинули:

загальне скорочення надходжень від податку на прибуток;

зростання обов’язкових витрат;

висока вартість грошей за жорсткої грошово-кредитної політики.

Також поточна динаміка боргу є наслідком уповільнення економіки.

Зауважте! За чинних темпів зростання, гальмування динаміки зарплат, міцного рубля та низьких сировинних цін потреба в додаткових запозиченнях у регіонів виникатиме та у 2026 році.

Нагадаємо, що бюджет Росії здебільшого йде на війну проти України. Про це свідчать дані, які оприлюднила Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).

Згідно з інформацією, у 2025 році військові витрати становили приблизно половину загального бюджету, а також близько 10% російської економіки.

Зокрема реальні військові видатки Росії в останні роки були до 66% більшими, ніж про це офіційно заявлялося.

Що ще слід знати про ситуацію у російській економіці?