Що наразі відбувається у Росії?

Структурну слабкість регіональних бюджетів показали сукупність санкцій, втрата зовнішніх ринків і погіршення світової кон’юнктури, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Російські регіони входять у новий рік із дедалі глибшим відчуттям безвиході, а фінансовий тягар швидко концентрується там, де ще нещодавно формувалася опора економіки,

– зазначили у розвідці.

Найгіршу ситуацію можна побачити у "традиційно депресивних суб’єктах":

Калмикії; Марій Ел; Псковській області.

Модель виживання подібних регіонів десятиліттями будувалася на федеральних трансфертах. Але ці потоки невпинно скорочуються. Водночас доступ до кредитів – стрімко звужується.

Зокрема передумови повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу формують:

хронічна заборгованість; відсутність інтересу інвесторів; зниження субсидій формують передумови повноцінної бюджетної кризи без видимих шляхів виходу.

А проблеми промислових регіонів тільки підсилюють загальну картину – вугледобувні території, зокрема Кемеровська область, цьогоріч стануть одними з головних причин "мінусів" у бюджеті країни.

Падіння світових цін на вугілля, тиск західних санкцій, а також остаточна втрата європейського ринку призводять до прогнозованого скорочення валового регіонального продукту (ВРП) на 4,1% та дефіциту бюджету близько 44 мільярдів рублів.

Хакасія опинилася в подібній пастці: нерентабельні шахти поєднуються із залежністю від цін на кольорові метали й обмеженими можливостями гідроенергетики, де державна "Русгідро" затиснута між тарифним регулюванням і лобізмом металургів,

– пояснили у Службі зовнішньої розвідки.

"Втрачають опору" й металургійні регіони також. Наприклад, в Іркутській області падіння цін на алюміній і вугілля формує прогнозований дефіцит бюджету на рівні 40 мільярдів рублів. Впливає також затяжна криза на підприємствах "Русалу".

У Вологодській області ситуацію загострює конфлікт між губернатором Георгієм Філімоновим та власником "Сєвєрсталі" Олексієм Мордашовим. І це настільки впливає на обставини, що економісти відмовилися від оновлення прогнозів ВРП з 2024 року.

Не слід забувати й про області зі "специфічними ризиками" – Астрахань очікує падіння ВРП на 2,1% із перспективою збереження негативної динаміки до 2028 року. Причиною є виснаження нафтогазових родовищ та брак ресурсів для запуску нових.

А Курська та Бєлгородська області перетворилися на прифронтові території.

Наразі федеральний бюджет країни не просто обмежений у ресурсах, він зосереджений на війні в Україні. Зокрема внутрішній попит не зростає. А коштів грошей в населення чи інвесторів не стає більше. Тому регіонам доводиться виживати без підтримки та будь-яких перспектив.

Нагадаємо, що влада Росії також посилить контроль над грошовими переказами та цифровими платежами громадян. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Наглядові органи отримуватимуть дані безпосередньо від платіжних систем, а не тільки через банки,

– пояснили у дописі.

Мова йде про розширення моніторингу "нетипових" транзакцій між фізичними особами, а також доступ регуляторів до даних платіжних систем і пришвидшений обмін інформацією між відомствами. Зокрема банки зможуть блокувати операції строком до двох діб.

Зверніть увагу! Зміни є найбільш небезпечними для жителів тимчасово окупованих територій – для них застосовується ще суворіший контроль. Будь-який переказ, навіть родинний, може бути визнаний "нетиповим" лише через українське походження отримувача.

Що відомо про ситуацію в окупації?