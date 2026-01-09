Що відбувається з цінами на тарифи у Росії та ТОТ?

Наприклад, у Маріуполі, окупаційна влада майже у два рази підвищила тариф на водопостачання – з 21,2 до 41,84 рубля за кубометр, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Однак, у місті досі не відновили нормально ні водопостачання, ні теплопостачання. А воду подають лише на кілька годин раз на два дні. Ба більше, окремі райони залишаються без неї тижнями.

Також суттєво подорожчало опалення – приблизно на 300%. Тариф зріс з близько 12,5 до понад 49 рублів за квадратний метр.

Проте котельні регулярно виходять з ладу. А тепломережі постійно потерпають від аварій.

Окупанти цинічно називають це "поступовим приведенням до економічно обґрунтованого рівня", фактично перекладаючи власні фінансові проблеми та наслідки війни на цивільне населення,

– пояснили у розвідці.

Подібна ситуація спостерігається й в окупованому Мелітополі, де з 1 січня 2026 року збільшилися тарифи. А місцевих мешканців просто "поставили перед фактом" вже після набрання чинності нових правил.

Що відбувається з тарифами у Росії?

Водночас у Росії влада оголосила про дворівневе підвищення платежів за комунальні послуги. Так перша хвиля вже відбулася на початку року – через підняття ПДВ з 20% до 22%. Тому середня плата за ЖКГ збільшилася приблизно на 1,6–1,7%.

Друга ж очікується восени. Вона може сягнути від 8% до 22% – залежно від регіону.

Такі рішення демонструють реальний стан російської економіки, яка стрімко слабшає під тиском санкцій, воєнних витрат та внутрішньої деградації,

– зазначили у тексті.

Москва намагається латати бюджетні діри коштом населення – як на тимчасово окупованих українських територіях, так і в самій Росії.

Зверніть увагу! Підвищення тарифів, дефіцит базових ресурсів та руйнування інфраструктури – прямий наслідок війни проти України, за яку росіяни платять бідністю, що лише продовжує зростати.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року на окупованій Луганщині також припинили дію регіональних соціальних виплат. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Фактично це означає демонтаж залишків соціальної підтримки без запровадження реальних компенсаторних механізмів,

– зазначили у ЦНС.

Під скасування потрапили:

родини з дітьми; люди з інвалідністю; особи без пенсійних прав; компенсації на проїзд, ЖКП та тверде паливо.

Так старі норми вже не діють, а нові ще не ухвалені. Тому люди, що потребують допомоги, залишаються на самоті зі своїми потребами. Наприклад, родина у Рубіжному, що опікується сімома дітьми, залишилася без будь-яких виплат.

Важливо! Скорочення соцпрограм в окупації відбувається на тлі зменшення фінансування. Виділення коштів на цивільні соціальні потреби урізають, а частина бюджетних ресурсів спрямовується на війну проти України.

Що ще відомо про ситуацію на ТОТ?