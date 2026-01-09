Що відбувається з цінами на тарифи у Росії та ТОТ?
Наприклад, у Маріуполі, окупаційна влада майже у два рази підвищила тариф на водопостачання – з 21,2 до 41,84 рубля за кубометр, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Читайте також Офіцер назвав три напрямки, які планують штурмувати росіяни у 2026 році
Однак, у місті досі не відновили нормально ні водопостачання, ні теплопостачання. А воду подають лише на кілька годин раз на два дні. Ба більше, окремі райони залишаються без неї тижнями.
Також суттєво подорожчало опалення – приблизно на 300%. Тариф зріс з близько 12,5 до понад 49 рублів за квадратний метр.
Проте котельні регулярно виходять з ладу. А тепломережі постійно потерпають від аварій.
Окупанти цинічно називають це "поступовим приведенням до економічно обґрунтованого рівня", фактично перекладаючи власні фінансові проблеми та наслідки війни на цивільне населення,
– пояснили у розвідці.
Подібна ситуація спостерігається й в окупованому Мелітополі, де з 1 січня 2026 року збільшилися тарифи. А місцевих мешканців просто "поставили перед фактом" вже після набрання чинності нових правил.
Що відбувається з тарифами у Росії?
Водночас у Росії влада оголосила про дворівневе підвищення платежів за комунальні послуги. Так перша хвиля вже відбулася на початку року – через підняття ПДВ з 20% до 22%. Тому середня плата за ЖКГ збільшилася приблизно на 1,6–1,7%.
Друга ж очікується восени. Вона може сягнути від 8% до 22% – залежно від регіону.
Такі рішення демонструють реальний стан російської економіки, яка стрімко слабшає під тиском санкцій, воєнних витрат та внутрішньої деградації,
– зазначили у тексті.
Москва намагається латати бюджетні діри коштом населення – як на тимчасово окупованих українських територіях, так і в самій Росії.
Зверніть увагу! Підвищення тарифів, дефіцит базових ресурсів та руйнування інфраструктури – прямий наслідок війни проти України, за яку росіяни платять бідністю, що лише продовжує зростати.
Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року на окупованій Луганщині також припинили дію регіональних соціальних виплат. Про це повідомив Центр національного спротиву.
Фактично це означає демонтаж залишків соціальної підтримки без запровадження реальних компенсаторних механізмів,
– зазначили у ЦНС.
Під скасування потрапили:
- родини з дітьми;
- люди з інвалідністю;
- особи без пенсійних прав;
- компенсації на проїзд, ЖКП та тверде паливо.
Так старі норми вже не діють, а нові ще не ухвалені. Тому люди, що потребують допомоги, залишаються на самоті зі своїми потребами. Наприклад, родина у Рубіжному, що опікується сімома дітьми, залишилася без будь-яких виплат.
Важливо! Скорочення соцпрограм в окупації відбувається на тлі зменшення фінансування. Виділення коштів на цивільні соціальні потреби урізають, а частина бюджетних ресурсів спрямовується на війну проти України.
Що ще відомо про ситуацію на ТОТ?
- Зокрема на тимчасово окупованих територіях Донеччини скорочують понад тисячу електромонтерів. Це фахівці, які обслуговували енергетичну інфраструктуру. Подібні події можуть призвести до тривалих відключень світла.
- Водночас окупаційна влада Росії продовжується "націоналізація" житла. Тобто окупанти просто незаконно забирають нерухомість в українців. Російська влада дозволила забирати майно в окупації з 20 жовтня 2025.