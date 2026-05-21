Чому в Києві планують підвищити тариф на проїзд?

Ціни на проїзд у Києві потребують перегляду з огляду на об'єктивні причини, як-от подорожчання електроенергії, запчастин, обслуговування рухомого складу. Проте навіть із підвищенням комунальний транспорт потребуватиме дофінансування з бюджету. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла спеціалістка в галузі транспортної інфраструктури Анна Мінюкова.

Нині разовий проїзд у київському комунальному транспорті коштує 8 гривень. Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, тариф планують підвищити до 30 гривень з можливістю знижки для регулярних користувачів.

Востаннє ціну переглядали у 2018 році, тож нині виникла потреба наблизити її до економічно обґрунтованого рівня, оскільки за роки зросли витрати на паливо, електроенергію, оплату праці, а також утримання інфраструктури.

За словами експертки Анни Мінюкової, з часу останнього перегляду тарифу ціна електроенергії зросла у понад чотири рази: якщо у 2019 році мегават-година в середньому коштувала майже 1 600 гривень, то у 2026 році – близько 7 600 гривень. Крім того, підвищення зазнали тарифи на передачу електроенергії.

Проблемою є також низький рівень заробітних плат на транспортних комунальних підприємствах, через який їм бракує людей. Можливість пропонувати конкурентну оплату праці залежить, зокрема, від тарифу.

Експертка каже, що підвищення ціни проїзду для населення дозволить дещо зменшити дотаційність комунального транспорту, а вивільнені кошти бюджету спрямувати на інші потреби, наприклад, підготовку до опалювального сезону.

Анна Мінюкова, інженерка шляхів сполучення, спеціалістка в галузі транспортної інфраструктури Звичайно, громадський транспорт не має бути прибутковим чи навіть окупним – його функція соціальна. Та навіть при тих тарифах, які зараз пропонує КМДА, транспорт залишатиметься дотаційним. На цей рік Київ закладав 12 мільярдів гривень дотацій на "Київметрополітен" на "Київпастранс". Фактично мешканці міст уже оплачують низький тариф за рахунок своїх податків.

Потреба підвищувати вартість проїзду через зростання складових собівартості існує не тільки в Києві, а й в інших містах. Експертка наводить приклад Львова, де здорожчання відбувалося поступово й не викликало такого суспільного резонансу.

Чи є обґрунтованим запропонований тариф?

У КМДА зазначають, що транспортні підприємства виконали розрахунки економічно обґрунтованого тарифу для перевезень пасажирів цьогоріч. Для цього проаналізували фактичні витрати за минулий рік, прогнозоване зростання цін, оновлені видатки на зарплати та енергоресурси.

Розрахунки показали, що економічно обґрунтований тариф на одну поїздку в метро Києва становить 64,60 гривні, а в наземному комунальному транспорті – 44,14 гривні.

Експертка Анна Мінюкова каже, що запропонований тариф у розмірі 30 гривень є компромісним, оскільки підвищення буде нижчим за обґрунтовану вартість. З її погляду, цю ціну складно порівнювати з тим, скільки за проїзд беруть у маршрутках.

Багато хто почав порівнювати запропонований тариф громадського транспорту з існуючим тарифом на маршрутні таксі, які після нещодавнього підняття цін коштують 20 гривень. Але в маршруток інша собівартість, зокрема через відсутність повної прозорості й оподаткування готівки. Комунальний транспорт же працює повністю в білу,

– зауважує експертка.

Зауважте! Тариф 20 гривень за проїзд у київських маршрутках встановили в середині березня, підвищивши його з 15 гривень. За словами керівника Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігоря Мойсеєнка, питання щодо подальшого зростання ціни не стоїть, оскільки чекають на рішення КМДА. Ситуація залежатиме й від цін на пальне та інших показників, які впливають на собівартість послуг, пише "РБК-Україна".

На думку експерта з громадського транспорту Дмитра Беспалова, яку він висловив "Суспільному", нова ціна у 30 гривень може вдарити по доступності комунального громадського транспорту Києва. Оскільки здебільшого містяни мають потребу в пересадках, витрати на разову поїздку будуть вищими.

Сам експерт раніше прогнозував здорожчання проїзду до 20 – 25 гривень. Як приклад для Києва він наводить модель абонементу у Варшаві, де частину оплачує пасажир, і іншу покривають коштом податків. Така практика є вигідною для населення й виконує соціальну функцію, сказав Дмитро Беспалов.

Щодо проблеми тарифоутворення й доступних місячних проїзних у фейсбуці висловився колишній керівник Управління вуличної інфраструктури Львівської міськради Павло Сирватка. Він нагадав, що у 2018 році у Львові підняли ціну разового квитка й запровадили місячний проїзний на всі види транспорту за ціною 30 поїздок (а не 60 чи 90, як було раніше), тож у перші місяці після змін продажі зросли в сотні разів.

Однак після державної перевірки підприємству нарахували збитки. Про це повідомляла Державна аудиторська служба у 2022 році. Зокрема йшлося про те, що "Львівелектротранс" втратило змогу отримати 62,2 мільйона гривень від продажу проїзних карток та квитків, придбаних за допомогою засобів електронного зв'язку. Аудитори мотивували свій висновок тим, що їхню вартість затвердили без достатньо економічного обґрунтування або вимог законодавства.

На думку Павла Сирватки, при формуванні тарифу в Києві департамент економіки КМДА врахував цей досвід і просто помножив наявні тарифи на однаковий коефіцієнт.

Які знижки та місячні проїзні пропонують?

Разом із базовим тарифом у розмірі 30 гривень у КМДА оприлюднили запропоновану систему знижок при поповненні транспортної картки. Вона буде доступною для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом і залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1 – 9 поїздок кошуватимуть 30 грн;

10 – 19 поїздок – 28,90 гривні;

20 – 29 поїздок – 27,80 гривні;

30 – 39 поїздок – 26,60 гривні;

40 – 49 поїздок – 25,50 гривні;

50 поїздок – 25 гривень.

Також киянам пропонують місячні проїзні квитки. Найдешевший коштуватиме 1 088 гривень (на 46 поїздок), а найдорожчий – 2 888 гривень (на 124 поїздки). Водночас безлімітний місячний проїзний на автобус, трамвай, тролейбус, метро і фунікулер коштуватиме 4 875 гривень.

Щодо вартості останнього експертка Анна Мінюкова говорить, що на тлі цін у європейських країнах ця сума може виглядати великою, однак комунальний транспорт у ЄС може отримувати дотації й від держави, а не тільки від окремих муніципалітетів.

Скільки коштує проїзд в інших великих містах України?

Вартість проїзду в Україні відрізняється залежно від міста, типу транспорту й способу оплати. Найдешевший громадський транспорт у Тернополі за карткою містянина (5 гривень) та в Херсоні (6 гривень за комунальний транспорт та 8 гривень за маршрутку).

Найдорожчим нині є проїзд у Львові, де розрахунок готівкою у водія обійдеться у 30 гривень, а також у Черкасах та Миколаєві, де за поїздку в приватних маршрутках потрібно платити по 25 гривень.

На вартість проїзду значно впливає спосіб оплати. У Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Черкасах, Ужгороді, Миколаєві та Рівному безготівковий розрахунок або використання місцевих транспортних карток дозволяє істотно зекономити.

Наприклад, в Івано-Франківську різниця між готівковим тарифом та оплатою карткою "Галка" становить 10 гривень, а в Черкасах пасажири з картками платять 15 гривень замість 20 гривень готівкою.