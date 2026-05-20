Скільки коштує проїзд у різних містах України?

Про те, яка вартість поїздок в українських містах, пише Вінниця.info.

Вартість проїзду в громадському транспорті зазвичай визначає міська влада. Щодо маршруток – тут ціни встановлюють приватні перевізники, яким і належить транспорт. Саме тому, цінові показники відрізняються.

Зокрема в кожному місті діє своя система чи політика тарифів. Наприклад, Харків з початку повномасштабного вторгнення зробив безкоштовним проїзд у:

метро;

трамваях;

автобусах.

Але за проїзд у маршрутці потрібно платити від 25 гривень.

Водночас на ресурсі зазначається, що протягом травня-серпня вартість проїзду в деяких регіонах може зрости.

У Вінниці проїзд у трамваях та тролейбусах коштує 12 гривень. За поїздку в муніципальному автобусі чи маршрутному таксі потрібно заплатити 15 гривень.

У Хмельницькому поїздка в тролейбусі коштує 9 гривень, у маршрутках та автобусах – 15 гривень.

Черкаси мають різну вартість для поїздок в тролейбусах та автобусах, залежно від форми розрахунку. Якщо готівкою – 20 гривень, карткою – 15 гривень. За маршрутку місцеві платять 25 гривень.

У Києві за метро, автобуси, тролейбуси, трамваї та фунікулер треба віддати 8 гривень. Проїзд у маршрутках коштує від 15 до 25 гривень. Ціна на поїздки міською електричкою становить 15 гривень.

Чернігів та Чернівці мають однакові тарифи. Проїзд у тролейбусах по 10 гривень, у маршрутках та автобусах – по 20 гривень.

Запоріжжя: вартість проїзду у трамваях, тролейбусах та автобусах – 15 гривень. Поїздка в маршрутці коштує 17 – 18 гривень.

Поїздки тролейбусом або автобусом в Херсоні вартують 6 гривень. За маршрутку треба платити 8 гривень. Загалом такі ціни є одними з найнижчих в Україні.

Ціна на проїзд в трамваях та тролейбусах Миколаєва відрізняються залежно від виду квитків. Так, разовий квиток коштує 15 гривень. А якщо заплатити через QR-код – 12 гривень. Поїздки в автобусах міста – 20 гривень, у маршрутках – 25 гривень.

Одеські трамваї та тролейбуси курсують за плату в 15 гривень, маршрутки – 20 гривень.

У Житомирі проїзд в трамваях та тролейбусах при оплаті траспортною карткою вартує 12 гривень. Якщо платити банківською карткою – 14 гривень. Разовий квиток з QR-кодом обійдеться у 20 гривень. Ціна на поїздки автобусами й маршрутками – 18 гривень.

Проїзд в автобусах Ужгорода коштує 20 гривень, якщо платити безготівково. Якщо оплата готівкою – 23 гривні.

Львів теж має різні ціни залежно від способів оплати. Так, оплата "ЛеоКарт" через саму картку або через додаток – 23 гривні. Якщо сплачувати безконтактно банківською карткою через Apple Pay/Google Pay – 26 гривень. Розрахуватись за проїзд готівкою у водія коштуватиме 30 гривень.

Тролейбуси Луцька курсують за 8 гривень оплати. Проїзд у маршрутках міста коштує 24 гривні.

У Тернополі за електронним квитком "Соціальна карта тернополянина" проїзд коштує 5 гривень, за звичайним електронним квитком – 17 гривень. Оплата через банківську картку або разовим проїзним – 20 гривень.

Івано-Франківськ: тариф на комунальний транспорт – 25 гривень. Якщо платити банківською карткою або через QR-код – 20 гривень. За карткою "Галка" – ціна 15 гривень і для студентів – 12 гривень. Проїзд в місцевих маршрутках – 20 гривень.

Суми теж є одним із тих регіонів, де проїзд найдешевший. Поїздка в автобусі чи тролейбусі – 8 – 10 гривень, у маршрутці – 15 гривень.

Тролейбуси Полтави возять пасажирів за 10 гривень, автобуси – за 12 гривень, маршрутки – 15 гривень.

У Кропивницькому проїзд у тролейбусі коштує 8 гривень, в автобусі – 10 гривень, а в маршрутному таксі – 15 гривень.

Дніпропетровські трамваї, тролейбуси та метро беруть оплату в 10 гривень. Маршрутки та автобуси просять удвічі більше – 20 гривень.

У Рівному ціни на проїзд у тролейбусах коливаються від 12 до 14 гривень, залежно від форми розрахунку. Маршрутки й автобуси – по 18 гривень.

Тобто нині найвища вартість проїзду у Львові – для розрахунку готівкою (30 гривень).

А мінімальні показники мають Херсон та Суми, де поїздка в тролейбусі коштує лише 6 гривень. До міст, де поїздки найдешевші, також належать Полтава, Хмельницький та Кропивницький.

Що відомо про вартість проїзду в Києві?

18 травня КМДА запропонували нові тарифи для комунального транспорту в столиці. Так, разова поїздка може коштувати 30 гривень.

Водночас кияни створили петицію про припинення підвищення тарифів. Заява набрала необхідні 6 тисяч голосів для розгляду менш ніж за добу. Тож, місцеві не схвалюють відповідного рішення влади щодо підвищення цін на проїзд.

Як зазначив Керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко для РБК-Україна, запропоновані тарифи виправдані та справедливі. Але є нюанси в тому, до кого саме їх застосовувати.

Тобто, якщо ти живеш і працюєш в Києві, то платиш у міську казну податки. Тому для місцевих тариф має бути не більше 15 грн за квиток. Якщо ти просто приїхав в місто, тоді ціна може бути 30 грн. Така модель зараз функціонує у Львові,

– пояснив експерт.

Водночас якщо влада Києва остаточно затвердить пропоновані тарифи, то вже після 1 червня приватні перевізники теж можуть змінити ціни на проїзд. Нині ж у київських маршрутках вартість поїздки складає 20 гривень. Востаннє тариф змінювали на +5 гривень у середині березня 2026 року.

До слова, фахівці громадської організації "Пасажири Києва" порівняли тарифи на проїзд (пропоновані від 18 травня) з європейськими цінами. За результатами виявилося, що 30 гривень за поїздку – це одна з найдорожчих вартостей у Європі.

Україна буде на 4 місці в рейтингу найдорожчого комунального транспорту. Першу трійку закривають ціни на проїзд в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.



Рейтинг цін на проїзд за кордоном та в Києві / Інфографіка "Пасажири Києва"

Що відомо про вартість проїзду у Львові?

30 гривень за готівковим розрахунком, які нині встановили у місті Лева є найдорожчим тарифом в Україні. Водночас відомо, що Львів оновив тарифи з 16 травня.

Міськрада пояснила рішення тим, що у травні минулого року, коли востаннє переглядали ціни, вартість бензину була на рівні 48 гривень/літр. Нині ж пальне коштує понад 90 гривень.

Хоча місцеві перевізники зверталися до міськради із проханням підняти тарифи ще в березні, тоді отримали відмову.