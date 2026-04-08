Про це написав народний депутат VIII скликання Олександр Черненко.

Чому Київ повинен підвищити ціну на проїзд?

"Проїзд у Києві 8 гривень – це економічна аномалія. При нинішній вартості пального у 96 гривень за літр дизеля ця цифра виглядає економічно відірваною від реальності. Різниця просто покривається з бюджету міста, і ця різниця зростає. Якщо нічого не змінювати, наслідки очевидні: діра в бюджеті зростатиме і місто постане перед вибором: або робити комунізм, або приводити ціну до реальності і готуватися до зими, робити виплати киянам, підтримувати життя міста. Звісно, місто не може повністю перестати дотувати транспорт: потрібно залишати ті ж пільги для різних категорій і робити дешевше проїзд за карткою киянина. Але тариф потрібно переглядати", – заявив Олександр Черненко.

Він зазначив, що більшість українських міст уже підняли або готуються підняти тарифи. Наприклад, у Львові проїзд вже давно 25 гривень, а найближчим часом його планують підняти до 42 гривень. Що ж до Харкова, де транспорт безкоштовний і тому місто часто наводять як контраргумент – там витрати на комунальний транспорт покриваються за рахунок державного ресурсу та зростання боргу. Тобто за "безкоштовний проїзд" у Харкові платять всі українці.

А столиці центральна влада вже багато років не компенсує перевезення пільгових категорій, як має це робити, нагадує екснардеп. Натомість постійно вилучає у міста кошти. Київ дотує транспорт за власні кошти. На цей рік в бюджеті столиці закладено 12 мільярдів гривень компенсації. При цьому столиця має фінансувати заходи плану енергостійкості, підготовку до зими тощо.

"Популізм у цьому питанні може дорого коштувати. Бо питання, насправді, в тому, чи будемо ми взагалі здатні стабільно пройти наступну зиму, підтримувати інфраструктуру і забезпечувати базові послуги. І чи готові ми платити за реальність зараз, чи значно більше – але вже в кризі", – наголосив Черненко.

