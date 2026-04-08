Де ще незабаром стане дорожчим проїзд?

Наголошується, що тариф буде тимчасовим, про що пише Ужгородська міська рада.

Рішення про встановлення тимчасового тарифу на перевезення пасажирів встановили у зв’язку з:

стрімким зростанням вартості палива;

з урахуванням звернень перевізників.

Із 16 квітня до 16 травня 2026 року вартість проїзду в автобусах, які працюють у звичному режимі, становитиме 20 гривень. Але за умови оплати через валідатор із використанням електронного квитка

Зверніть увагу! Останнього разу в Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення у грудні 2025 року. Ціна зросла з 15 до 23 гривень. А у разі оплати з використанням валідатора вартість квитка – до 18 гривень.

Нагадаємо, що наразі також обгорюють підвищення ціни на проїзд у громадського транспорті столиці. Проте конкретних цін не називають.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що проїзд у Києві найдешевший у країні. Ба більше, його не змінювали з 2018 року.

Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого,

– пояснив Кличко.

Зауважте! Мер столиці додав, що зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить спрямувати частину коштів на підготовку наступного опалювального сезону.

