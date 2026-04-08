Де ще незабаром стане дорожчим проїзд?
Наголошується, що тариф буде тимчасовим, про що пише Ужгородська міська рада.
Рішення про встановлення тимчасового тарифу на перевезення пасажирів встановили у зв’язку з:
- стрімким зростанням вартості палива;
- з урахуванням звернень перевізників.
Із 16 квітня до 16 травня 2026 року вартість проїзду в автобусах, які працюють у звичному режимі, становитиме 20 гривень. Але за умови оплати через валідатор із використанням електронного квитка
Зверніть увагу! Останнього разу в Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення у грудні 2025 року. Ціна зросла з 15 до 23 гривень. А у разі оплати з використанням валідатора вартість квитка – до 18 гривень.
Нагадаємо, що наразі також обгорюють підвищення ціни на проїзд у громадського транспорті столиці. Проте конкретних цін не називають.
Мер міста Віталій Кличко зазначив, що проїзд у Києві найдешевший у країні. Ба більше, його не змінювали з 2018 року.
Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого,
– пояснив Кличко.
Зауважте! Мер столиці додав, що зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить спрямувати частину коштів на підготовку наступного опалювального сезону.
Що ще слід знати про ситуацію з транспортом?
- Ще з 14 березня у Києві приватні перевізники підняли ціни на проїзд. Вартість зросла на 5 гривень, і тому одна поїздка у маршрутках коштує вже 20 гривень.
- Зокрема з 11 березня зросла вартість проїзду в електричках столиці та Київщини зокрема. В Україні ввели в дію плату за послуги з оформлення приміських квитків.