Як зміниться вартість проїзду на Київщині?

З 11 березня на території Київщини вводиться в дію плата за послуги з оформлення приміських квитків, про що пишуть у "Пасажири Києва".

Наразі ціни на поїздки встановлені такі:

з використанням реєстраторів розрахункових операцій в касах та приміських поїздах – 7 гривень;

з використанням програмно-технічного комплексу самообслуговування – 6,70 гривень;

із використанням автоматизованої системи обліку оплати проїзду КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" – 4,20 гривень;

із використанням мобільних касових POS терміналів КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" у приміських поїздах – 7 гривень.

Зверніть увагу! Якщо квитки оформлюються через мобільний застосунок "Укрзалізниці", то комісійний збір не стягується.

Наголошується, що раніше вартість проїзду в міській електричці становила 15 гривень. Однак зараз (за виключенням мобільного застосунку) вона становить 15 гривень + комісія відповідно до способу оплати. Тобто наразі ціна проїзду – від 19,2 гривні до 22 гривень.

Водночас у Telegram-каналі "Реальний Київ" повідомили, що інформація про зростання вартості проїзду у приватних маршрутках Києва підтвердилась.

Зокрема це стосується маршруток № 586, 200к, 434, 187, 205, 171, 537, 529, 212, 509, 193, 410, 577, 401, 496, 504, 555, 166, 720, 415, 499, 227, 475, 410, 203, 718.

Зауважте! Причинами подорожчання є зростання вартості пального, запасних частин та забезпечення виїзду автобусів на лінію.

Що відомо про подорожчання проїзду у столиці?