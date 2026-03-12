Експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу пояснив, що підвищення цін має кілька причин. За його словами, держава має інструменти, які можуть зробити формування ціни на пальне зрозумілішим для споживачів.

Дивіться також Доходи Росії від нафтового експорту встановили рекорд

Ціни на пальне зростають швидше, ніж мають

Різке подорожчання пального після новин про війну на Близькому Сході має певну логіку. Однак воно не пов'язане безпосередньо з реальною ціною нафти, яка фізично постачається на ринок.

Нагадаємо: війна на Близькому Сході та ризик блокування Ормузької протоки спричинили стрибок цін на нафту й пальне. Альтернативні маршрути через трубопроводи Саудівської Аравії та ОАЕ існують, але їхні потужності значно менші за пропускну здатність протоки, яка забезпечує близько 20 мільйонів барелів на добу.

Експерт звернув увагу, що на біржах торгують не самою нафтою, а фінансовими інструментами, які відображають очікування трейдерів і рух спекулятивного капіталу.

Те, що зараз зростає на біржах, то не є ціною нафти. Це котирування, які відображають інтенсивність припливу чи відпливу спекулятивного капіталу,

– пояснив Рябцев.

Він наголосив, що такі біржові сигнали не переходять у реальну економіку миттєво. Між зміною котирувань і фактичною ціною нафти завжди є часовий лаг.

Якщо на біржах формується висхідний чи низхідний тренд, то через два – три тижні ці зміни відображаються і в реальній ціні нафти,

– зазначив експерт.

Це пов'язано з логістикою постачання. Нафта, яка вже перебуває у танкерах у Світовому океані, була куплена за старими цінами і продовжує рухатися до імпортерів незалежно від нових біржових коливань.

Чому пальне в Україні дорожчає швидше?

Ситуація на українському ринку пального відрізняється від багатьох європейських країн. Там зростання цін також є, однак націнка трейдерів значно обмежена правилами конкуренції. Експерт пояснив, що в більшості держав, звідки Україна отримує нафтопродукти, оператори заробляють на продажу пального відносно небагато. Частина цих коштів іде не лише у прибуток, а й на покриття витрат мереж.

У Польщі, в Ізраїлі, в інших державах зростання цін є, але трейдери заробляють не більше ніж 7% на вартості проданих нафтопродуктів,

– пояснив Рябцев.

В Україні, за словами експерта, ситуація інша. Ринок пального фактично не має реальної цінової конкуренції, а найбільші оператори можуть впливати на формування вартості.

У нас картель. Це об'єднання найбільших операторів, які встановлюють ціни не за співвідношенням попиту і пропозиції, а за змовою,

– наголосив експерт.

Через це, за його словами, частина подорожчання пального в Україні може бути пов'язана не лише з ринковими факторами, а й з поведінкою самих учасників ринку.

Держава не може контролювати ціни на пальне

Рябцев також звернув увагу на проблему державного контролю за ринком пального. За його словами, навіть регулятори не мають інструментів, щоб точно оцінити, як формується кінцева ціна.

До уваги! Антимонопольний комітет перевіряє різке синхронне підвищення цін на АЗС. Регулятор наголошує, що однакові ціни ще не є доказом картелю, адже ринок реагує на світові котирування та імпортну залежність.

Є об'єктивна складова в нинішньому подорожчанні, але вона щонайменше вдвічі менша, ніж те, що ми бачимо реально,

– пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що держава фактично не має точних інструментів для аналізу того, як формується ціна на пальне. Через це складно перевірити, наскільки обґрунтованою є роздрібна націнка операторів.

Антимонопольний комітет навіть не здатен визначити структуру ціни і націнку операторів,

– зазначив він.

За словами Рябцева, одна з причин полягає у застарілих методиках аналізу ринку. Більшість правил, за якими оцінюють поведінку операторів, були розроблені ще на початку 2000-х років, коли ринок пального виглядав зовсім інакше.

Що може зробити уряд, щоб знизити ціни на пальне?

Влада має інструменти для того, щоб зробити ринок пального більш прозорим. Насамперед потрібно змусити операторів відкрито показувати, як формується кінцева ціна на заправках. Експерт пояснив, що споживачі фактично не бачать структури вартості пального. Через це складно зрозуміти, яка частина ціни є об'єктивною, а яка формується через націнку мереж.

Потрібно, щоб уряд примусив розкрити структуру роздрібної ціни кожного оператора, який працює на ринку,

– наголосив Рябцев.

Він зазначив, що така інформація має бути публічною. Зокрема, оператори повинні показувати роздрібну націнку та пояснювати, чому вона відрізняється від націнок у країнах, звідки Україна імпортує нафтопродукти.

Щоб ця структура була у нього на сайті вивішена і щоб можна було перевірити, чи обґрунтованим є те зростання цін, яке ми зараз спостерігаємо,

– додав експерт.

За словами Рябцева, прозорість формування цін могла б стати одним із перших кроків до зниження вартості пального для споживачів.

Що відомо про зростання цін на пальне та нафтові ризики?