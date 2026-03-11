В результаті це призвело до стрімкого зростання цін на пальне, що вже відчувається і в Україні. Спеціально для 24 Каналу експерти спрогнозували, що буде з ціною на нафту, якщо США розпочнуть наземну операцію в Ірані, якою далі буде ціна на пальне в Україні та назвали реальні кроки, як її знизити.

Чому в Україні рекордно підскочили ціни на пальне?

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що зростання вартості нафти, яке можна побачити на біржах, не відображає реальну ціну сировини. Йдеться передусім про котирування, що демонструють активність спекулятивного капіталу, який намагається заробити на коливаннях вартості фінансових інструментів.

За його словами, на біржах фактично не торгують фізичною нафтою, адже там відсутні як експортери, так і імпортери. Основними учасниками торгів є фінансові спекулянти.

Водночас ринкова практика така, що тенденції, сформовані на біржах, з часом впливають і на реальну вартість нафтопродуктів. Якщо котирування демонструють стабільний висхідний або спадний тренд, приблизно через два – три тижні ці зміни починають відображатися у фактичній ціні нафти.

Це відбувається не миттєво, адже транспортування сировини потребує часу – нафта фізично не може дістатися від експортера до імпортера за кілька годин або навіть за один день,

– пояснив експерт.

Наразі у світовому океані перебуває приблизно 1,2 мільярда барелів нафти, яка була відправлена з портів танкерами ще до загострення конфлікту на Близькому Сході та за старими цінами. Поки ці обсяги не прибудуть до портів країн-імпортерів, їхня вартість залишатиметься на попередньому рівні.

Водночас навіть у разі повного перекриття Ормузької протоки кількість нафти у світовому океані скоротиться лише частково – приблизно до одного мільярда барелів. На думку експерта, це не спричинить глобального дефіциту, адже до загострення ситуації на Близькому Сході у світі щодня видобували приблизно на три мільйони барелів більше, ніж фактично споживали.

Реальна ціна нафти нині нижча, ніж показують біржові котирування. Вона, ймовірно, зростатиме, однак не настільки різко, як це демонструють фінансові ринки, де подекуди фіксують підвищення майже на 40%,

– наголосив Рябцев.

У багатьох країнах, зокрема в Польщі та Ізраїлі, ринок пального працює прозоріше. Там ціни також зростають, але прибуток трейдерів зазвичай не перевищує приблизно 7% від вартості проданих нафтопродуктів. Натомість в Україні ситуація інша.

Паливний ринок залишається неконкурентним і фактично контролюється картелем найбільших операторів. Вони встановлюють ціни не лише на основі попиту та пропозиції, а й за власними домовленостями,

– зазначив експерт.

У результаті, за словами Рябцева, нині роздрібна ціна бензину та дизельного пального в Україні вже приблизно на 25% вища. Причому дизель дорожчає швидше, ніж бензин, через зростання попиту.

Експерт підкреслює, що приблизно половина цього подорожчання – це спекулятивна складова. Водночас уряд не завжди може її побачити, адже навіть не має повного розрахунку структури ціни на пальне незалежно від даних самих операторів ринку.

Зверніть увагу! Голова парламентського комітету Андрій Герус вважає, що ціни на бензин в Україні не зростуть до 100 – 150 гривень за літр.

На скільки ще можуть зрости ціни на бензин?

Загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном призвело до стрімкого зростання цін на пальне у світі, що вже відчувається і в Україні. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що український уряд уже намагається реагувати на стрімке подорожчання пального та шукає способи стабілізувати ситуацію.

За словами Пендзина, поведінка світових ринків нині є дуже емоційною, що проявляється у різких коливаннях цін на паливо. Подібні "цінові гойдалки" швидко відображаються і на українських автозаправках.

Чим дорожчою стає нафта на світовому ринку, тим вищими стають ціни на нафтопродукти у Європі. Саме там Україна купує близько 90% пального. Відповідно, дорожчі закупівлі автоматично призводять до зростання цін на українських АЗС,

– наголошує економіст.

За попередніми підрахунками, якщо ціна на нафту тривалий час утримуватиметься на рівні приблизно 100 доларів за барель, це може додати ще близько 10 гривень до вартості літра пального на українських заправках. На думку експерта, це вже доволі відчутне подорожчання.

Поки що українці майже не відчули зростання цін на продукти харчування, оскільки частка витрат на пальне у кінцевій вартості продуктів відносно невелика. Однак із початком весняно-польових робіт ситуація може змінитися, адже ціни на дизельне пальне відіграють важливу роль у сільському господарстві.

Уряд уже намагається стримати подорожчання. Зокрема, Антимонопольний комітет України розпочав перевірку паливних мереж, які дуже швидко підвищили ціни, навіть використовуючи старі, дешевші запаси пального.

До теми! Зростання цін на пальне в Україні може вплинути на вартість продуктів харчування, насамперед імпортних овочів і фруктів. Подорожчання також можливе для м’яса та молочних продуктів, однак цей процес може відбутися із затримкою через наявні запаси кормів у виробників.

Також розглядається можливість стабілізації цін через державну компанію Укрнафта. Передбачається, що вона могла б продавати нафтопродукти з мінімальною націнкою, щоб частково заспокоїти ринок.

Втім, за словами Пендзина, наразі мережа заправок Укрнафти не є достатньо великою, щоб повністю зняти ажіотаж на ринку. Якщо ж ціни на пальне продовжать зростати, це може викликати серйозне занепокоєння у суспільстві, адже вартість пального фактично є одним із ключових індикаторів цін на більшість товарів.

Як знизити ціни на пальне в Україні?

У нинішньому подорожчанні є об'єктивна складова, але вона щонайменше вдвічі менша, ніж те, що відбувається. Проте на думку експерта з енергетики Геннадія Рябцева, український уряд має ресурси примусу для стабілізації ситуації.

Зокрема, можна примусити розкрити структуру роздрібної ціни кожного оператора, який працює на ринку, щоб ця структура була у нього на сайті. Тоді можна буде перевірити, чи обґрунтоване зростання цін, яке зараз спостерігається.

"Щоб у нього була повністю розкрита і роздрібна націнка, і обґрунтовано, чому саме ця роздрібна націнка значно вища за націнку операторів Польщі, Німеччини, Словаччини, Литви, Румунії та інших держав, звідки надходять нафтопродукти", – додав Рябцев.

Що буде з ціною на нафту у разі наземної операції в Ірані?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що вартість нафти потенційно може досягти історичних максимумів. За його словами, багато залежатиме від рішень, які ухвалить Дональд Трамп.

9 березня ціни на нафту вже піднялися приблизно до 120 доларів за барель. Водночас у Катарі попередили про можливе припинення виробництва вуглеводнів. Подібний сценарій може торкнутися й інших держав Перської затоки. Через це міжнародні медіа допускають, що ціна бареля нафти може зрости до 150 доларів, а в окремих випадках навіть наблизитися до 200.

На думку експерта, такі прогнози не є фантастичними – вони цілком реальні за певних умов.

Нині фінансові ринки реагують дуже емоційно, адже чіткої стратегії розвитку подій немає. Основна причина – невідомо, скільки триватиме конфлікт з Іраном і чи вирішать США розпочати наземну операцію. Якщо це станеться, ціна на нафту може підскочити до 200 доларів за барель. Крім того, досі не зрозуміло, якою є справжня мета війни,

– пояснює Пендзин.

Офіційно Вашингтон заявляв, що головним завданням є ліквідація ядерної програми Ірану. Однак ці плани не передбачали затяжного конфлікту. Нині ж Трамп говорить про намір активно впливати на процес обрання нового керівництва Ірану, підкреслюючи, що без погодження зі США такі рішення не ухвалюватимуться, а протистояння може затягнутися.

Економіст також зазначив, що найбільшим бенефіціаром цієї ситуації стає Володимир Путін. Російська нафта марки Urals зараз продається приблизно по 90 доларів за барель, що є дуже вигідною ціною для російської економіки. Крім того, через ризики блокування Ормузької протоки на ринку може виникнути дефіцит нафти. У такій ситуації Китай та Індія вже активізували переговори щодо збільшення закупівель російської сировини.

Наразі існує реальна загроза припинення видобутку нафти в регіоні Перської затоки, на який припадає близько 27% світового виробництва. Якщо це станеться, компенсувати такий обсяг втрат не зможе жодна країна. Через це світові ринки й надалі залишатимуться нестабільними, доки не стане зрозуміло, як і коли завершиться конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном.

Енергетичний стратег і геополітичний аналітик Томас О'Доннелл вважає, що проблема полягає у тому, що намагається зробити адміністрація Дональда Трампа в Ірані, то ймовірно це принесе користь росіянам і тим, хто перебуває з ними в союзі.

Якщо Ормузька протока буде закрита протягом тривалого часу й американці не зможуть гарантувати прохід для кораблів, то ціна почне рости,

– зазначив енергетичний стратег.

Він пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році ціна на нафту різко виросла. Вона досягла позначки майже 120 доларів за барель, але потім почала знижуватися.

Протягом останнього року ціна на нафту було незвично низькою – знизилася до 60 – 70 доларів за барелів. Така ціна була значною перевагою для Дональда Трампа, коли він ухвалював рішення щодо операції в Ірані. Адже на ринку понад рік був профіцит нафти, тож ціни продовжували падати.

За словами О'Доннелла, американці ніколи не мали настільки вдалої ринкової ситуації, якби вони захотіли піти проти Ірану й вивести його з ринку. Проте якщо війна далі продовжуватиметься, ціна почне стрімко рости.

