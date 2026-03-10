Як В'єтнам економить пальне?

Місцевий бізнес має заохочувати співробітників працювати дистанційно, коли це можливо, пише Reuters.

У такий спосіб уряд В'єтнаму намагається заощадити пальне через перебої із постачанням та різке зростання цін.

Підприємствам слід заохочувати роботу з дому, щоб зменшити потребу в поїздках і транспорті,

– зазначається у повідомленні відомства.

У вівторок, 10 березня, у столиці Ханої біля автозаправних станцій утворилися довгі черги з автомобілів і мотоциклів, які намагалися заправитися.

Тому Мінторгівлі країни також закликало бізнес і громадян не накопичувати пальне та не займатися спекуляціями на ньому.

Як зросли ціни на пальне у В'єтнамі?

Це лише один із кількох кроків для боротьби з паливною кризою у В'єтнамі. Річ у тім, він опинився серед країн, які найбільше постраждали від зростання цін на енергоносії після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану

В'єтнам дуже залежить від імпорту енергоносіїв з Близького Сходу, як зазначається у звіті Міністерства промисловості та торгівлі. Тому вартість пального стрімко злетіла.

За даними найбільшого паливного трейдера країни Petrolimex, у березні ціни підвищилися:

на бензин – на 32%;

на дизель – на 56%;

на гас – на цілих 80%.

Для боротьби з кризою у понеділок прем'єр-міністр Фам Мінь Тінь провів телефонні розмови зі своїми колегами в Кувейті, Катарі та ОАЕ, щоб забезпечити постачання пального та сирої нафти.

Також у понеділок В’єтнам ухвалив рішення скасувати ввізне мито на пальне. Це рішення діятиме до кінця квітня.

Зауважте! У Європі теж борються з ростом цін на пальне. У понеділок, 9 березня, перші країни встановили державні обмеження. Максимальну "стелю" для бенизну та дизелю запровадили Хорватія і Угорщина, пише Spiegel. Наприклад, в Хорватії відсьогодні ціна бензину не може перевищувати 1,50 євро за літр, а дизелю – 1,55 євро за літр.

Як в Україні борються з високими цінами?