Как Вьетнам экономит топливо?

Местный бизнес должен поощрять сотрудников работать дистанционно, когда это возможно, пишет Reuters.

Таким образом правительство Вьетнама пытается сэкономить топливо из-за перебоев с поставками и резкого роста цен.

Предприятиям следует поощрять работу из дома, чтобы уменьшить потребность в поездках и транспорте,

– отмечается в сообщении ведомства.

Во вторник, 10 марта, в столице Ханое возле автозаправочных станций образовались длинные очереди из автомобилей и мотоциклов, которые пытались заправиться.

Поэтому Минторговли страны также призвало бизнес и граждан не накапливать топливо и не заниматься спекуляциями на нем.

Как выросли цены на топливо во Вьетнаме?

Это лишь один из нескольких шагов для борьбы с топливным кризисом во Вьетнаме.

Вьетнам очень зависит от импорта энергоносителей с Ближнего Востока, как отмечается в отчете Министерства промышленности и торговли. Поэтому стоимость горючего стремительно взлетела.

По данным крупнейшего топливного трейдера страны Petrolimex, в марте цены повысились:

на бензин – на 32%;

на дизель – на 56%;

на керосин – на целых 80%.

Для борьбы с кризисом в понедельник премьер-министр Фам Минь Тинь провел телефонные разговоры со своими коллегами в Кувейте, Катаре и ОАЭ, чтобы обеспечить поставки топлива и сырой нефти.

Также в понедельник Вьетнам принял решение отменить ввозную пошлину на топливо. Это решение будет действовать до конца апреля.

Заметьте! В Европе тоже борются с ростом цен на топливо. В понедельник, 9 марта, первые страны установили государственные ограничения. Максимальный "потолок" для бенизина и дизеля ввели Хорватия и Венгрия, пишет Spiegel. Например, в Хорватии отныне цена бензина не может превышать 1,50 евро за литр, а дизеля – 1,55 евро за литр.

