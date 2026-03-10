Как закон регулирует рост цен на топливо?

Как объясняют юристы, ключевыми по формированию, установления и применения цен устанавливает Закон Украины "О ценах и ценообразовании", а также Закон Украины "О защите экономической конкуренции".

Юрист практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Тернавская в комментарии 24 Канала рассказала, что Антимонопольный комитет Украины в случае выявления признаков сговора между операторами рынка, согласованного повышения цен или злоупотребления монопольным или доминирующим положением может проводить расследование и привлекать субъектов хозяйствования к ответственности.

Смотрите также Это самое стремительное подорожание нефти с 2022 года: рынок шокирован

Контроль за ценами на рынке могут осуществлять Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая реагирует на нарушения прав потребителей, а также Государственная налоговая служба.

Как объясняет Татьяна Тернавская, цены на топливо в Украине формируют рыночные основы. То есть не один регулятор, а каждый из операторов имеют право самостоятельно устанавливать розничную стоимость топлива, исходя из экономически обоснованных факторов:

мировые цены на нефть и нефтепродукты;

курс иностранных валют, поскольку значительная часть горючего импортируется;

расходы на транспортировку и логистику, хранения;

операционные расходы сетей автозаправочных станций.

Важной составляющей цены являются налоги, в частности акцизный налог и налог на добавленную стоимость. Также на конечную цену может влиять ситуация на внутреннем рынке, уровень конкуренции между сетями АЗС, а иногда и объективные факторы, связанные с ситуацией безопасности или перебоями в поставках топлива.

Татьяна Тернавская Юрист практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и партнеры" Само по себе повышение цены не является нарушением законодательства, если оно имеет экономическое обоснование и не является результатом антиконкурентных договоренностей между участниками рынка.

Куда может обратиться потребитель в случае выявления завышенных цен или других нарушений на АЗС?

Если гражданин считает, что его пытаются обмануть на АЗС, например заметный недолив топлива, отсутствие информации о цене или характеристики топлива, ненадлежащее качество услуг или другие проявления недобросовестной практики, то жалобу об этом можно подать в Госпродпотребслужбу.

Орган имеет право на проверки субъектов хозяйствования. В его полномочиях – реагировать на нарушения в сфере защиты прав потребителей.

Так же человек может подать жалобу в Антимонопольный комитет, если у него есть основания считать, что повышение цен имеет признаки согласованных действий между операторами рынка или другие нарушения конкурентного законодательства.

Кроме того, украинцы могут отстаивать свои права даже через суд. Таким образом в случае доказательства факта нарушения человек вполне может требовать возмещения убытков.

Что еще известно о росте цен на топливо в Украине?