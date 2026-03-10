Як закон регулює зростання цін на паливо?

Як пояснюють юристи, ключовими щодо формування, встановлення та застосування цін встановлює Закон України "Про ціни і ціноутворення", а також Закон України "Про захист економічної конкуренції".

Юрист практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Тернавська в коментарі 24 Каналу розповіла, що Антимонопольний комітет України в разі виявлення ознак змови між операторами ринку, узгодженого підвищення цін або зловживання монопольним чи домінуючим становищем може проводити розслідування та притягати суб’єктів господарювання до відповідальності.

Контроль за цінами на ринку можуть здійснювати Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка реагує на порушення прав споживачів, а також Державна податкова служба.

Як пояснює Тетяна Тернавська, ціни на пальне в Україні формують ринкові засади. Тобто не один регулятор, а кожен з операторів мають право самостійно встановлювати роздрібну вартість пального, виходячи з економічно обґрунтованих факторів:

світові ціни на нафту та нафтопродукти;

курс іноземних валют, оскільки значна частина пального імпортується;

витрати на транспортування та логістику, зберігання;

операційні витрати мереж автозаправних станцій.

Важливим складником ціни є податки, зокрема акцизний податок та податок на додану вартість. Також на кінцеву ціну може впливати ситуація на внутрішньому ринку, рівень конкуренції між мережами АЗС, а іноді й об’єктивні фактори, пов’язані з безпековою ситуацією або перебоями в постачанні пального.

Тетяна Тернавська Юрист практики нерухомості та будівництва ЮК "Приходько та партнери" Саме по собі підвищення ціни не є порушенням законодавства, якщо воно має економічне обґрунтування та не є результатом антиконкурентних домовленостей між учасниками ринку.

Куди може звернутися споживач у разі виявлення завищених цін або інших порушень на АЗС?

Якщо громадянин вважає, що його намагаються надурити на АЗС, наприклад помітний недолив пального, відсутність інформації про ціну чи характеристики пального, неналежна якість послуг або інші прояви недобросовісної практики, то скаргу про це можна подати до Держпродспоживслужби.

Орган має право на перевірки суб’єктів господарювання. У його повноваженнях – реагувати на порушення у сфері захисту прав споживачів.

Так само людина може подати скаргу до Антимонопольного комітету, якщо в неї є підстави вважати, що підвищення цін має ознаки узгоджених дій між операторами ринку або інші порушення конкурентного законодавства.

Крім того, українці можуть відстоювати свої права навіть через суд. Таким чином у разі доведення факту порушення людина цілком може вимагати відшкодування збитків.

Що ще відомо про зростання цін на пальне в Україні?