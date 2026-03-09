Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, наголосивши, як український уряд намагається розв'язати проблему зі стрімким зростанням цін на пальне. Також у Китаї підвищили граничні ціни на бензин і дизель для роздрібного продажу, що є найрізкішим зростанням з березня 2022 року.

Важливо Бензин стрімко дорожчає: як це вдарить по цінах на продукти та проїзд у громадському транспорті

Чи збільшаться ціни на продукти найближчим часом?

Пендзин зауважив, що ринки поводяться емоційно, про що свідчать цінові гойдалки на пальне. Це повинно нас серйозно хвилювати, тому що маємо приблизне віддзеркалення отих гойдалок на наших заправках.

Просто треба розуміти, що чим вища ціна на нафту на світовому ринку, тим дорожче нафтопродукти на європейському, де ми купуємо 90% пального. Чим дорожче ми купуємо, тим, відповідно, вище будуть лізти ціни на заправках,

– пояснив директор Економічного дискусійного клубу.

За попередніми розрахунками, якщо ціна 100 доларів за барель збережеться тривалий час, то це означає, за його словами, ще плюс 10 гривень на "пістолеті" на українських заправках. Це вже дуже багато.

Зверніть увагу! Через зростання цін на пальне може подорожчати проїзд у громадському транспорті в окремих містах, а також, імовірно, збільшиться тариф на поїздки на таксі.

Наразі українці не відчули зростання цін на продовольство, тому що у цій сфері питома вага витрат на пальне є невеликою безпосередньо у готовій продукції. Але починаються весняно-польові роботи, у тут вже ціни на дизель, на його думку, відіграватимуть доволі значну роль.

Уряд намагається щось з цим робити, зокрема Антимонопольний комітет зараз зайнявся мережами, тому що вони дуже швидко підняли ціну, навіть ґрунтуючись на старих дешевих запасах. Тому, напевно, буде спроба вгамувати ціни через державну компанію Укрнафта, яка мала б зараз з мінімальною маржою продавати нафтопродукти,

– наголосив Олег Пендзин.

Однак Укрнафта сьогодні не має такої мережі заправок, яка б повністю могла зняти ажіотаж на ринку. А якщо зростання цін продовжиться, то відповідно, за словами економіста, буде достатньо серйозно нервувати суспільство, адже на сьогодні ціна на пальне є надзвичайно важливим індикатором практично всього, зокрема, цін на товари.

Він підкреслив, що Дональд Трамп розпочав конфлікт на Близькому Сході такого масштабу, що він впливає на увесь цивілізований світ. Однак найгірше у всьому цьому те, що немає розуміння, коли він закінчиться.

Що відбувається з цінами на пальне в Україні?