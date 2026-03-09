Подорожчання пального може вплинути на ціни низки товарів та послуг в Україні. І найбільше це стосується імпортної продукції, а також сфер, де значна роль належить витратам на пальне, зокрема перевезення населення та майбутня посівна.

Таким чином, новий врожай буде розраховуватися вже за новою ціною на пальне, що, відповідно, вплине на його вартість. А через певний час можуть змінитися і тарифи на проїзд.

24 Канал дізнався, чому наразі не варто очікувати зростання цін у супермаркетах, які продукти все ж таки можуть подорожчати першими і чи можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті та на таксі.

Як здорожчання пального вплине на ціни в Україні?

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що продукти, які зараз купують українці, вже були виготовлені до періоду зростання пального в Україні.

Тобто в їхню ціну вже закладений весь перелік собівартості на сьогодні. Таким чином пальне, що зараз здорожчало нещодавно, не матиме ефекту.

Олег Пендзин Експерт Економічного дискусійного клубу Паливо-мастильні матеріали, які зараз зросли, додають до ціни виробленої продукції врожаю 2025 року хіба що частково – в частині оптово-торгівельної надбавки через транспортування продуктів від переробних підприємств до магазинів.

Втім тут питома вага витрат на паливо-мастильні матеріали є невелика, додає економіст. Тому він не передбачає, що теперішнє зростання суттєво позначиться на цінах.

Михайло Непран у розмові з 24 Каналом говорить, що ситуація на Близькому Сході перш за все матиме вплив лише на ціни на пальне, а не на ціни на продукти.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу Такі процеси, як правило, мають певний проміжок по часу, і, як чимало економічних процесів, вони відтерміновані. Тому вплив буде вже тоді, коли у продажі вже з'явиться продукція, вироблена після подорожчання пального.

І цей вплив буде здебільшого саме на агропродукцію та харчі, у виробництві яких паливно-мастильні матеріали становлять значну частину.

Попри це, перший віцепрезидент Торгово-промислової палати зауважує, що робити оцінку ситуації на сьогодні доволі важко, адже все змінюється буквально щогодини. Саме тому будь-які прогнози актуальні лише на момент, коли їх дають.

Чому імпортні продукти можуть зрости в ціні найпершими?

Натомість аналітик Максим Гопка для 24 Каналу заявив, що поточне подорожчання долара США та пального може відчутно вплинути на ціни продуктів в Україні, але з різною швидкістю для різних категорій.

За останній місяць офіційний курс зріс приблизно на 1,4%, а середні ціни на пальне зросли ще більше. І через те, що такий "паливний імпульс" швидко проходить у логістику, в кінцевому результаті це впливає і на частину продовольства, особливо імпорт та товари, що швидко псуються.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Найшвидше дорожчатимуть категорії, де валюта та паливо мають однаковий вплив: імпортні овочі/фрукти та товари з високою імпортною складовою.

Вплив помітний навіть для власного виробництва, тому що значна частина витрат у ланцюгу постачань має імпортну компоненту, додає Гопка.

Втім бізнес може певний час отримувати ресурси за раніше оформленими контрактами, де ціна була прописана до періоду зростання.

Які ще категорії продуктів відреагують на зростання витрат, пов'язаних із пальним?

Гопка зауважує, що овочі та фрукти (особливо імпортні й тепличні) реагують першими.

По-перше, це швидкий обіг, а отже курс і логістика швидко змінюють цінники.

По-друге, для частини позицій є висока імпортна концентрація: наприклад, імпорт помідорів і огірків в Україну в 2025 році суттєвий, а основний постачальник – Туреччина з часткою понад 80% у вартісному вимірі.

Тобто хвиля подорожчання логістики/страхування/паливної складової в імпорті або коливання курсу долара переноситься на полицю швидше, ніж у "довгих" ланцюгах переробки,

– каже пан Максим.

Натомість м'ясо реагує не відразу, але ризик накопичення ефекту високий. Річ у тім, що один із основних компонентів витрат у тваринництві – корми.

Через те, що виробники кормів і м'яса часто мають запаси, реакція може розтягуватися на 1 – 3 місяці, але при стабільно дорожчому паливі цей тиск стає системним і відчуватиметься швидше.

Цікаво! Проте, наразі пропозиція м'яса на внутрішньому ринку переважає, що не дає цінам швидко зростати. Відчутним це може бути ближче до Великодня, прогнозує аналітик УКАБ.

Молочні продукти мають схожу природу, але з додатковою енергомісткістю переробки й "холодного ланцюга".

Якщо паливо дорожчає швидко, то операційні витрати на збір/транспортування молока та дистрибуцію готової продукції можуть піти вгору раніше, ніж зміниться кормова складова,

– зауважує Максим Гопка.

В Україні очікується, що ціни на пальне повинні стабілізуватися, тому є сподівання, що вартість за літр надалі не ростиме.

Ще раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що для цього Уряд реалізує певний комплекс заходів: держкомпанія Укрнафта до стабілізації ситуації на ринку пального реалізовуватиме пальне з мінімальною торгівельною націнкою.

Попри це, аналітик додає, що в кінцевому результаті все залежатиме від ситуації на Близькому Сході та подальшому розвитку подій у світі.

Важливо! Станом на ранок 9 березня, свідчить Reuters, ціна на нафту еталонної марки Brent перевищила 100 доларів – вартість зросла на 27% до 117,58 долара за барель. А ціна на американську нафту зросла на 28% до 116,51 долара.

Що буде з посівною в Україні?

Пендзин також не виключає, що здорожчання бензину та дизелю на українських АЗС вплине на весняно-польові роботи.

В частині весняно-польових робіт на врожай 2026 року ми з вами побачимо видатки, які потім дадуть серйозно негативний ефект,

– додає він.

Натомість Непран зауважує, що чимало аграріїв на сьогодні вже зробили запаси пального на посівну за старими цінами торік.

Тобто подорожчання може зачепити транспортні перевезення, автоперевезення, логістику. Тобто, більше це все-таки транспортна складова, яка безумовно впливатиме на все дотичне,

– каже Михайло Непран.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 9 березня, середні ціни на пальне такі:

Бензин А-95 – 69,02 гривні за літр,

Бензин А-92 – 66,11 гривні за літр,

Дизпальне – 71,60 гривні за літр,

Автогаз – 40,69 гривні за літр.

Довідково: середні ціни на пальне не відображають реальну ситуацію на ринку, адже це усереднений показник.

Чи зросте ціна за проїзд?

Пендзин каже, що мережі таксі, найімовірніше, вже підвищили тарифи. Крім того, він додає, що ціни на проїзд в громадському транспорті також можуть подорожчати, враховуючи ситуацію.

Нам однозначно варто очікувати зростання цін на перевезення населення. Тобто це не буде зростання на продукти харчування, але це буде зростання на послуги, які ми отримуємо через імпорт,

– заявив Олег Пендзин.

Нагадуємо, що у Львові перевізники вже просили переглянути тариф на проїзд через різке здорожчання пального, зазначалося на сайті Львівської міської ради.

Якщо під час затвердження чинного тарифу літр дизпалива коштував 44 гривні, то зараз його ціна зросла до 70 гривень і продовжує зростати. У структурі тарифу частка пального вже перевищує 70%,

– йшлося у листі.

Якщо у січні середній економічно обґрунтований тариф на міських маршрутах становив трішки більше, ніж 16 гривень, а середня заробітна плата на підприємствах перевищувала 22 тисячі гривень, то на сьогодні чинний тариф вже не перекриває витрати на пальне, зарплати та інші обов'язкові витрати.

До речі! Станом на 6 березня відомо, що перегляд тарифів на проїзд відтермінували до 16 березня.

У коментарі для 24 Каналу генеральний менеджер Bolt Сергій Павлик пояснив, що система ціноутворення сервісу реагує передусім на баланс попиту та пропозиції в конкретний момент часу, і це найважливіший фактор, який впливає на ціну поїздки.

Сергій Павлик Генеральний менеджер Bolt в Україні Якщо подальше зростання цін на бензин, дизель та скраплений газ матиме суттєвий та тривалий вплив на економіку поїздок, ми можемо коригувати тарифи, щоб забезпечити справедливу винагороду для водіїв-партнерів і водночас зберегти конкурентні та доступні ціни для пасажирів.

Попри те, що вартість пального є важливою складовою операційних, це не єдиний фактор впливу.

Крім цього, на собівартість поїздок також впливають амортизація автомобіля, обслуговування, страхування та інші супутні витрати.

А в компанії Uklon для УНІАН зазначають, що стежать за ситуацією і за потреби можуть відповідно відреагувати.

Втім за словами Chief Ride-hailing Officer Uklon Олени Орлової, наразі дуже рано говорити про будь-які зміни в фінальній ціні для користувачів.