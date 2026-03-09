Чи зростуть ціни на проїзд у громадському транспорті?

Ціни на проїзд в громадському транспорті можуть подорожчати, враховуючи ситуацію, розповів економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також "Усе по 100 на АЗС": мережа відреагувала на зміни цінових табло під тризначні цифри

Нам однозначно варто очікувати зростання цін на перевезення населення. Тобто це не буде зростання на продути харчування, але це буде зростання на послуги, які ми отримуємо через імпорт.

До слова, у Львові перевізники вже просили переглянути тариф на проїзд через різке здорожчання пального, зазначалося на сайті Львівської міської ради.

Якщо під час затвердження чинного тарифу літр дизпалива коштував 44 гривень, то зараз його ціна зросла до 70 гривень і продовжує зростати. У структурі тарифу частка пального вже перевищує 70%,

– йшлося у листі.

Якщо у січні середній економічно обґрунтований тариф на міських маршрутах складав трішки більше, ніж 16 гривень, а середня заробітна плата на підприємствах перевищувала 22 тисяч гривень, то на сьогодні чинний тариф вже не перекриває витрати на пальне, зарплати та інші обов'язкові витрати.

Що буде з цінами на таксі?

Генеральний менеджер Bolt Сергій Павлик каже, що система ціноутворення сервісу реагує передусім на баланс попиту та пропозиції. Це найважливіший фактор, навіть попри те, що вартість пального також є важливою складовою.

Крім цього, на собівартість поїздок також впливають амортизація автомобіля, обслуговування, страхування та інші супутні витрати.

Натомість у компанії Uklon зазначають, що стежать за ситуацією і за потреби можуть відповідно відреагувати.

Що відбувається з цінами на пальне в Україні та світі?