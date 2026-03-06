Йдеться про необхідність підлаштувати панелі під тризначні цифри на тлі можливого підвищення цін на пальне.

Яка ситуація виникла на українських АЗС?

На роликах, які користувачі публікують у Instagram та Facebook, видно, як на АЗС демонтують цінники чи монтують нові панелі. Через це в мережі з'явилися припущення, що табло змінюють, аби на них можна було відображати тризначні ціни за літр пального.

Деякі користувачі жартують, що ціни "по 100 гривень" раніше нібито не могли з'явитися, бо на табло просто не вистачало місця для ще однієї цифри. У частині відео люди навіть вимірюють ширину панелей, щоб перевірити, чи помістяться там числа понад 100 гривень.

Подібні ролики швидко поширюються також у TikTok і Telegram, супроводжуючись жартами та реакціями на подорожчання бензину.

За словами користувачів соцмереж, заміну табло нібито помітили на заправках у Львові, Рівному, Одесі, Луцьку та інших містах.

Водночас жодних офіційних підтверджень того, що мережі АЗС масово змінюють табло саме через підготовку до відображення цін понад 100 гривень за літр, наразі немає. До того ж Володимир Зеленський домовився з мережею АЗС про продаж бензину без націнки, щоб покривати лише операційні витрати.

