Яка ситуація з бензином в Україні?

Про те, чи буде дефіцит на ринку пального, йдеться на спільному брифінгу Володимира Зеленського, Юлії Свириденко та Сергія Корецького.

Голова правління "Укрнафта" Сергій Корецький розповів, що панічні настрої є безпідставними, а ситуація не є критичною. Він пояснив, що нинішнє підвищення цін пов'язане зі світовими логістичними збоями. Як тільки ціна виросте до піку, далі піде зниження.

В Україні одна з найдиверсифікованіших мереж постачань з різних джерел. Тому не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів,

– сказав Корецький.

Компанія погодилась максимально знизити маржу (різницю між ціною реалізації та собівартістю, за якою визначається прибутковість). Так вона працюватиме лише на покриття операційних витрат і без великих націнок. Зокрема покаже приклад для АЗС: якою має бути справедлива ціна пального.

Ми сьогодні домовились, що вони ("Укрнафта" – 24 Канал) зроблять все, щоб працювати саме в кризовий момент без рентабельності. Щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям,

– зазначив президент.

Зеленський додав, що компанія працюватиме в режимі мінімальної рентабельності.

Чому зросли ціни на пальне?

В інтерв'ю DW Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95" розповів, що різке збільшення цін пов'язане з ажіотажом. Ціни змінилися після загострення конфлікту на Близькому Сході.

Водночас така ж само ситуація, як в Україні, і за кордоном. У Німеччині або Польщі ціни теж зросли.

Загалом зростання цін є поєднанням двох факторів – об'єктивним підняттям цін на світових біржах і ажіотажем, який серед споживачів виник внаслідок новин про війну. Попит зріз з понеділка, навіть ще до підвищення цін. Тобто люди вже після вихідних, після накачки новинами про війну, вони поїхали відразу заправлятися,

– каже Куюн.

Зокрема він пояснив, що АЗС зазвичай мають запаси бензину. Однак вони розраховані на нормативне споживання. А нині попит збільшився приблизно в півтора раза. Тому попереднього ресурсу компаній вистачить на менший період часу. Тож АЗС почали екстрено закуповувати пальне за високими світовими цінами.

Що ще відомо про ціни на бензин і реакцію АЗС?