Що відомо про дефіцит палива в Криму?

Про те, яка ситуація на АЗС, йдеться в повідомленні Міністерства палива та енергетики Криму.

Так нібито в період з 24 по 27 лютого через погоду порушились поставки, але нині "вони відновились".

У зв'язку з несприятливими погодними умовами з 24 по 27 лютого було порушено ритмічність постачання світлих нафтопродуктів поромною переправою, що призвело до затримок у поставках паливно-мастильних матеріалів на півострів. Регулярні поставки бензину відновлено,

– йдеться в повідомлені.

Однак від місцевих є інші свідчення. Наприклад, телеграм-канал "ЧП/Севастополь" опублікував допис, де є інформація про черги на АЗС та дефіцит бензину. Найпроблемніше купити паливо марки А95.

Що ще відомо про ситуацію з бензином А95 у Криму?

Нещодавно повідомлялося, що бензин цієї марки фактично зник з АЗС Севастополя та Сімферополя. Про це зокрема йдеться на ресурсі "Діалог.ua" з посиланням на зібрані матеріали з соцмереж місцевих та регіональних пабліків.

Зокрема повідолення про нестачу пального підтверджують і самі мережі заправок. Наприклад, "Мустанг" повідомив, що у них доступне паливо лише однієї марки (АІ-92). Мережа "ТЭС" взагалі не має бензину, але як зазначає – тимчасово.

Деталей паливної кризи не розкривають, та раніше такі дефіцити пов'язували з українськими ударами по російських НПЗ.

Однак нині причиною може бути й загострення на Близькому Сході. Адже через це ціни на нафту, газ і бензин зросли майже у всьому світі. До того ж через часткову блокаду Ормузької протоки транспортування палива під загрозою.

Що потрібно знати про ситуацію з пальним в Україні та світі?