Скільки коштує пальне 5 березня?
Детальніше про актуальні ціни в четвер, 5 березня, повідомляє сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні станом на 14:00 такі:
- бензин А-95 преміум – 72,30 гривні за літр;
- бензин А-95 – 68,28 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,51 гривні за літр;
- дизпальне – 68,95 гривні за літр.
Скільки коштує пальне в Києві?
У столиці та області ціни також зросли, хоч подекуди й залишилися на рівні попереднього дня, повідомили Новини.LIVE. Наприклад, у Києві вартість коливається на:
- А-95 – від 67,90 до 74,89 гривні за літр;
- А-100 – від 77,90 грн до 81,29 гривні за літр;
- дизпаливо – від 67,90 до 76,69 гривні за літр.
Цікаво, що ще 4 березня бензин А-95 у Києві коштував 63,99 – 73,99 гривні за літр; А-100 – від 78,99 до 80,99 гривні за літр, а дизпаливо від 63,99 до 73,99 гривні за літр.
У Київській області вартість пального на маленьких АЗС дещо менша, аніж у великих всеукраїнських мережах. За літр бензину доведеться заплатити від 54,99 до 74,89 гривні; А-100 обійдеться приблизно у 80,99 – 81,29 гривні за літр, а дизпаливо в 63,00 – 76,69 гривні за літр.
Чи дешевше пальне в регіонах?
Наприклад, у Полтаві та області, ціни на А-95 коливаються в межах 57,45 – 72,99 гривні за літр, а на дизпаливо – від 61,90 до 72,99 гривні за літр, пишуть Новини.LIVE.
Водночас, за даними "Мінфіну", середня ціна в регіоні така:
бензин А-95 преміум – 72,385 гривні за літр;
бензин А-95 – 68,75 гривні за літр;
бензин А-92 – 67,49 гривні за літр;
дизельне пальне – 68,89 гривні за літр.
Як пояснюють зростання цін на бензин?
Деталі щодо причин здорожчання пального 24 Канал дізнався у кількох великих мереж АЗК. Вони посилаються на зовнішні фактори, як-от ситуацію на світових ринках через ескалацію на Близькому Сході, зокрема котирування на нафту та нафтопродукти, зростання валютного курсу тощо.
Однак раніше в ексклюзивному коментарі енергетичний експерт Юрій Корольчук пояснив, що Перська затока працює насамперед на азійський ринок, де зростання цін на бензин було б логічним, натомість "штормить" європейський ринок.
Тож експерт упевнений – ажіотаж навколо пального перебільшений. Ба більше, постачальники мають законтрактовані партії для України, ціна яких визначена раніше.
У Верховній Раді сподіваються виправити ситуацію через ухвалений раніше закон про формування стратегічного резерву. Проте є нюанс – механізм запустили лише нормативно, а от фізичне наповнення запасів відбуватиметься поступово. Тож інструмент поки не використовують для впливу на ринок.