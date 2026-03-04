Чи регулюватимуть ціни на пальне в Україні?

Деталі в середу, 4 березня, повідомили в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради. Механізм енергетичної безпеки запрацює вже "найближчим часом".

Дивіться також Напруга на Близькому Сході трясе ринок: чи злетять ціни на нафту до 200 доларів і що буде з вартістю пального

Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, зовнішні ринки оперативно впливають на внутрішні ціни. Однак попри їх підвищення, дефіциту пального поки немає.

Наразі поетапно набирає чинності закон "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", який передбачає:

створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні (до 25% може зберігатися в країнах Євросоюзу);

обов'язок імпортерів і виробників формувати та підтримувати їх;

використання резерву виключно у кризових ситуаціях, а не для комерційної діяльності.

Який є нюанс? Механізм запустили лише нормативно, а от фізичне наповнення резерву відбуватиметься поступово – на це потрібні час та інфраструктура. Тож інструмент поки не використовують для впливу на ринок, а отже й на нинішні ціни.

Проте в парламенті обіцяють – після формування резерв стане додатковим фактором стабілізації на енергетичному ринку.

Які ж інструменти діють зараз?

У комітеті заявили, що "тримають ситуацію на контролі" та працюють над тим, аби ринок пального залишався стабільним навіть в умовах глобальних викликів, адже енергетична стійкість – це питання національної безпеки.

Зараз до повноцінного запуску системи мінімальних запасів держава використовує такі механізми:

постійний моніторинг цін, маржі та обсягів постачання;

координацію з основними трейдерами щодо стабільності імпорту й логістики;

контроль за дотриманням конкурентного законодавства та недопущення змови;

диверсифікація джерел постачання через європейські напрямки.

Нагадаємо, голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав бізнес "схаменутися" та звернувся до керівника Антимонопольного комітету.

Що про ціни на бензин кажуть експерти?