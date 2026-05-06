Як ростуть ціни на бензин у США?

За даними аналітичного сервісу GasBuddy, середня роздрібна ціна на бензин у США підскочила до понад 4,50 долара за галон вперше з липня 2022 року, пише Reuters.

Позначку у 4 долари пальне у Сполучених Штатах подолало ще наприкінці березня. А у вівторок вартість бензину вже становила 4,52 долара за галон в середньому по країні.

Найвищі ціни зафіксували у Каліфорнії – близько 6,14 долара за галон.

За словами аналітиків, вартість бензину зростає разом зі стрибками на нафтовому ринку, оскільки його учасники побоюються тривалих перебоїв із постачанням із Перської затоки. Наприклад, еталонна нафта Brent подорожчала вже на 58% від початку війни.

Закриття Ормузької протоки продовжує поступово штовхати вгору ціни на нафту та бензин, але ми також спостерігали проблеми з нафтопереробкою, які ще більше посилили це зростання,

– заявив аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан.

Фахівці прогнозують, що ціни на бензин, ймовірно, так і залишатимуться вище 4,50 долара за галон протягом цього літа, якщо Ормузьку протоку не відкриють.

Важливо! До початку війни на Близькому Сході Ормузька протока забезпечувала п'яту частину усіх світових постачань нафти та газу. Тож після блокування Ормузу ціни на "чорне золото" злетіли і вперто тримають на позначці понад 100 доларів за барель.

Чому ціна не найбільше хвилює ринок?

Водночас паливний ринок у США б'є тривогу через стрімке скорочення запасів бензину у США. У Morgan Stanley зазначили, що ресурси зменшуються швидше за звичні сезонні темпи.

Банк спрогнозував падіння запасів до менш як 200 мільйонів барелів до кінця серпня, тобто до літніх історичних мінімумів.

Своєю чергою, Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що минулого тижня запаси бензину в країні впали більш ніж на 6 мільйонів – до 222,3 мільйона барелів. Це найнижчий показник із грудня та більш ніж на 2 мільйони барелів нижче середнього сезонного рівня за останні п’ять років.

Разом з тим попит на бензин у США у середньому зріс за чотири тижні на 1% у річному вимірі – до 8,95 мільйона барелів на добу. У Morgan Stanley додали, що попит залишається стійким попри ціни вище 4 доларів за галон.

Попит не є причиною скорочення запасів, але й недостатньо слабкий, щоб уповільнити виснаження резервів, спричинене проблемами з постачанням,

– говорять аналітики.

Чому бензин може стати проблемою для Трампа?

Експерти попереджають, що різке зростання цін на пальне перед літнім сезоном відпусток створює серйозні політичні ризики для президента США Дональда Трампа та його Республіканської партії.

Рейтинг Трампа так же стрімко падає, як ростуть ціни на пальне, напередодні проміжних виборів у листопаді, пише Politico. За їхніми результатами партія президента ризикує втратити більшість у Конгресі,

Річ у тім, що Трамп обіцяв американцям під час передвиборчої кампанії знизити ціни на пальне, просуваючи політику доступності. Тепер, коли цього не сталося, багато виборців розчаровані ним.

Тим часом демократи активно використовують тему війни в Ірані та її впливу на ціни перед виборами.

Кожна родина, яка намагається заправити авто чи купити продукти, добре знає, хто за це відповідає,

– говорить сенаторка Елізабет Воррен.

Важливо! Як пояснив економіст WisdomTree Джеремі Сігел, головна проблема США зараз полягає не лише в перебоях з постачаннями нафти. Саме бензин відіграє ключову роль. Адже його ціна відіграє найбільш помітну роль в економіці. І коли вона зростає, це миттєво впливає на психологію.

Які ще проблеми у США через війну в Ірані?

У США інфляційний тиск посилився на тлі різкого зростання вартості пального – у березні показник піднявся до найвищого рівня за останні два роки.

За даними Міністерства праці США, річна інфляція досягла 3,3%. Найбільший внесок у цей стрибок зробили енергоносії: ціни на бензин зросли одразу на 21,2%.

Фактично подорожчання пального забезпечило близько трьох чвертей загального місячного приросту індексу споживчих цін, суттєво вплинувши на загальну динаміку вартості життя.

На цьому тлі соціологічні опитування фіксують погіршення настроїв американців: у період 1 – 15 квітня про погіршення свого фінансового становища заявили 55% респондентів.