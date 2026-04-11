Як змінилося життя американців через ціни на пальне?

Труднощі відчувають водії по всій території США, адже їхні витрати на пальне зросли вдвічі з кінця лютого, пише Reuters.

За даними сервісу відстеження GasBuddy, у п’ятницю пальне у США сягнуло нових рекордів:

середня ціна бензину становила 4,16 долара за галон;

за галон; дизель здорожчав до 5,67 долара.

Це найвищі показники з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. І це при тому, що наближається літній сезон подорожей.

За словами аналітика GasBuddy Патріка Де Хаана, зростання цін означає для американців додаткові витрати на пальне – приблизно на 10,4 мільярда доларів більше, ніж торік за той же період.

Ці ціни б’ють дуже сильно. Раніше дизель коштував трохи більше 2 доларів за галон, тепер може дійти до 6. Є виплати за вантажівку, треба купувати шини, міняти масло, і ще сім’ю утримувати. Це нас просто вбиває,

– скаржиться далекобійник з Х’юстона Едді Есківел.

Мешканку Денвера Карі Дайлонг високі ціни вже змусили змінити спосіб життя. Тепер вона змушена відмовлятися від поїздок у вихідні та більше часу проводити вдома. Річ у тім, що значна частина її зарплати тепер іде на пальне.

Я набагато більше сиджу вдома і менше кудись їжджу, бо тепер витрачаю значно більшу частину зарплати на бензин, щоб просто дістатися роботи,

– говорить вона.

Ситуацію ускладнює те, що навіть після завершення війни в Ірані ціни можуть залишатися високими. Фахівці вважають, що швидкого повернення до довоєнних цін не буде.

Ми очікуємо, що геополітична премія за ризик збережеться на ринку. Замість різкого падіння ціни знижуватимуться поступово і залишатимуться вищими за довоєнний рівень,

– упевнений аналітик Rystad Energy Вей Рен Ган.

Зауважте! Високі ціни на пальне змушують американців менше заправлятися. За даними уряду США, попит на бензин напередодні Великодня впав до 8,6 мільйона барелів на добу – це на 9% менше, ніж торік.

Як ціни на бензин розкручують інфляцію?

Через здорожчання пального інфляція у березні в США підскочила до найвищого рівня за останні два роки, пише Politico.

За даними Міністерства праці США, вона сягнула 3,3% у річному вимірі. При цьому ціни на бензин зросли на цілих 21,2%.

Саме подорожчання енергоносіїв забезпечило майже три чверті місячного зростання індексу споживчих цін,

– зазначає видання.

У США ціни на бензин традиційно сильно впливають на політику. Президент Дональд Трамп раніше неодноразово наголошував, що знизить ціни на пальне, просуваючи політику доступності.

Тепер, коли обіцянки не виправдалися, його рейтинг падає напередодні проміжних виборів. А демократи активно використовують тему війни в Ірані та її впливу на ціни.

Кожна родина, яка намагається заправити авто чи купити продукти, добре знає, хто за це відповідає,

– говорить сенаторка Елізабет Воррен.

Важливо! У Білому домі запевняють, що подорожчання, спричинене війною, – це тимчасове явище. Однак чим довше Ормузька протока залишається закритою для більшості танкерів, тим більше наростають економічні проблеми.

Як країни борються зі зростанням цін?