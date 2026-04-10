Що буде з цінами на пальне в Україні?

Річ у тім, що ціни є "віддзеркаленням ситуації" в регіоні, про що зазначила на годині запитань до уряду прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС – це відображення, віддзеркалення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході, ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні.

Політикиня заявила, що якщо "брати міжнародний пласт, якщо порахувати по формулі ціну на АЗС", то станом на сьогодні вона могла б вже "перетнути позначку в 100" (гривень – 24 Канал). Але цього не відбулося.

Водночас Юлія Свириденко сказала, що важливо не допустити дефіциту:

для Збройних сил;

населення;

проведення посівної.

За словами прем'єрки, уникнення дефіциту пального – основна задача, яка була сформульована всім операторам АЗС, які працюють на ринку. Зокрема Укрнафта працює за дорученням уряду з мінімальною рентабельністю.

І таким чином є певним регулятором і орієнтиром для інших операторів на ринку,

– розказала очільниця уряду.

Водночас обмеження продажу дизельного пального в Україні не запроваджували.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 9 квітня повідомив, що без палива Україна не залишиться. Водночас проблемою залишається саме дизель, а не бензин.

