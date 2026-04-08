Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко.

Могло бути гірше, ніж підвищення цін

В цілому на сьогодні з початком кризи є зростання обсягу попиту та скорочення обсягу пропозиції на бензин та дизель. Також фактор зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості. Послаблення національної валюти, збільшення вартості логістичних послуг, митних платежів. Усі вище перелічені об'єктивні фактори приблизно однаково вплинули на учасників ринку,

– зазначив він.

Всі українські оператори АЗС купують пальне майже виключно у європейських країнах, у одних і тих самих виробників та трейдерів. Наразі Антимонопольним комітетом України на підставі вже отриманих і проаналізованих даних не зафіксовано доказів змови учасників ринку щодо підвищення цін, зазначив Кириленко.

"Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими, ціноутворення є вільним та ринковим, я також на цьому наголошую. Частка учасників ринку повністю виключає їх монополізацію", – сказав очільник АМКУ.

Кириленко зазначив, що, незважаючи на те, що у країнах ЄС, так само, як і в Україні, зросли ціни на паливо, у жодній з них антимонопольні органи не прийняли рішення навіть про відкриття справи.

"Розслідування порушень конкурентного законодавства не є інструментом регулювання ринку", – додав Кириленко.

Нагадаємо, вартість пального почала зростати після збільшення світових цін на нафту через війну в Ірані і блокування Тегераном Ормузької протоки, через яку до цього проходило близько 20% світових постачань нафти.