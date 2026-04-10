Что будет с ценами на топливо в Украине?

Дело в том, что цены являются "отражением ситуации" в регионе, о чем отметила на часе вопросов к правительству заявила премьер-министр Юлия Свириденко, о чем сообщили журналисты.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС – это отражение, отражение ситуации войны в Иране. После стабилизации на Ближнем Востоке, мы только после этого можем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине.

Политик заявила, что если "брать международный пласт, если посчитать по формуле цену на АЗС", то по состоянию на сегодня она могла бы уже "пересечь отметку в 100" (гривен – 24 Канал). Но этого не произошло.

В то же время Юлия Свириденко сказала, что важно не допустить дефицита:

для Вооруженных сил;

населения;

проведения посевной.

По словам премьера, избежание дефицита горючего – основная задача, которая была сформулирована всем операторам АЗС, которые работают на рынке. В частности Укрнафта работает по поручению правительства с минимальной рентабельностью.

И таким образом является определенным регулятором и ориентиром для других операторов на рынке,

– рассказала глава правительства.

В то же время ограничения продажи дизельного топлива в Украине не вводили.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 9 апреля сообщил, что без топлива Украина не останется. В то же время проблемой остается именно дизель, а не бензин.

